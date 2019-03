Toxischer Stress: Zur Geberkonferenz für Syrien (13./14. März) in Brüssel fordern die SOS-Kinderdörfer eine Aufstockung der Ressourcen für traumatisierte syrische Kinder

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------#GIVEKIDSAVOICEhttp://ots.de/6BrZDm--------------------------------------------------------------München (ots) - Der bereits acht Jahre andauernde Krieg in Syrienhat fatale Auswirkungen auf die seelische Gesundheit der Kinder undJugendlichen. "Die große Mehrheit der syrischen Kinder leidet unterposttraumatischen Belastungsstörungen und toxischem Stress", sagtTeresa Ngigi, Expertin für Traumatherapie bei den SOS-Kinderdörfernweltweit. Besonders gefährlich für die physische und psychischeGesundheit der Kinder sei der lange Zeitraum, in dem sie ständigerAngst, Unsicherheit und Gewalt ausgesetzt seien."Der permanente Ausstoß von Stresshormonen führt zuEntwicklungsstörungen des Gehirns, was wiederum dramatische Folgenfür die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder mit sichbringt", so Ngigi weiter. "Wir dürfen uns nichts vormachen, dieerlittenen Schäden dieser Kinder sind so groß, dass sie ohneintensive psychologische Betreuung, und zwar bis ins Erwachsenenalterhinein, niemals in ein normales Leben zurückfinden werden."Die SOS-Kinderdörfer fordern deshalb vor der internationalenHilfskonferenz der Vereinten Nationen für Syrien, die am 13. und 14.März in Brüssel stattfindet, die Bundesregierung, die EuropäischeUnion und die Vereinten Nationen dazu auf, finanzielle Hilfenbereitzustellen, die eine langfristige Betreuung der syrischen Kindersicherstellen. Das sei auch im Interesse der westlichen Welt, denndie betroffenen Kinder wüchsen zu einer verlorenen Generation heran,anfällig für Radikalisierung, Kriminalität und neue Gewalt.Acht Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien sind 11,7Millionen Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunterfünf Millionen Kinder. Praktisch jedes einzelne syrische Kind ist vonGewalt, Mangel, Verlust, Vertreibung, Flucht und Trennung von denAngehörigen betroffen.Um Kindern in Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien, aber auch inden westlichen Gesellschaften, eine Stimme zu geben, haben dieSOS-Kinderdörfer unter dem Motto #GiveKidsAVoice eine Onlinekampagnegestartet. Darin fordert die Hilfsorganisation die Bundesregierungdazu auf, das Recht aller Kinder auf eine Familie in konkrete Politikumzusetzen.Erfahren Sie hier, was hinter dieser Forderung steckt:www.givekidsavoice.dePressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell