Townsquare Media: Da kann man nur noch staunen

Der Townsquare Media-Schlusskurs wurde am 30.11.2018 an der Heimatbörse New York mit 6,2 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Townsquare Media entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Townsquare Media in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Townsquare Media haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Townsquare Media bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Townsquare Media. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Townsquare Media daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Townsquare Media von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,84 % ist Townsquare Media im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (2,76 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.