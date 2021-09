Towne Bank-portsmouth Va: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Am 03.09.2021, 18:46 Uhr notiert die Aktie Towne Bank-portsmouth Va an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 29.48 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Towne Bank-portsmouth Va haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Towne Bank-portsmouth Va mit einer Rendite von 72,21 Prozent mehr als 63 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,46 Prozent. Auch hier liegt Towne Bank-portsmouth Va mit 63,75 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Towne Bank-portsmouth Va erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Towne Bank-portsmouth Va vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (20 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -33,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,13 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Towne Bank-portsmouth Va erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Towne Bank-portsmouth Va-Aktie ein Durchschnitt von 28,71 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,13 USD (+4,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (30,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,72 Prozent), somit erhält die Towne Bank-portsmouth Va-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Towne Bank-portsmouth Va erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Towne Bank-portsmouth Va?

Wie wird sich Towne Bank-portsmouth Va nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Towne Bank-portsmouth Va Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Towne Bank-portsmouth Va Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken