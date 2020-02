Town Sports: Nach so langer Zeit …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Town Sports, die im Segment "Freizeiteinrichtungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.02.2020, 11:21 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 1.87 USD.

Unser Analystenteam hat Town Sports auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Town Sports wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Town Sports auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Town Sports mit einem Wert von 43 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,67 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Town Sports-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Town Sports-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Town Sports vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 61,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,86 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Town Sports somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.