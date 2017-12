Los Angeles (ots/PRNewswire) - Shakiras Ärzte haben festgestellt,dass sie sich in den nächsten Monate noch erholen muss, um ihreStimmbänder in einen optimalen Zustand zu bringen, und aus diesemGrund sehen wir uns gezwungen, die Tourneetermine in den USA für die"El Dorado World Tour", die ursprünglich für Januar 2018 geplantwaren, zu verschieben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für denneuen Termin in Ihrer Stadt oder sie können bei Bedarf auch an derjeweiligen Verkaufsstelle rückerstattet werden.Die letzte Zeit war für Shakira schwierig, aber ihre Stimme istauf dem Weg der vollständigen Genesung, und wir sind froh, die neuenTermine der Tournee in den USA und in Europa ab Juni 2018 bekanntgeben zu dürfen. Beachten Sie bitte die kommendenVeranstaltungstermine für Mexiko und Lateinamerika.Nachdem sie enttäuscht darüber war, nicht wie geplant im Januarauftreten zu können, ist Shakira glücklich, ab dem Sommer wieder aufTour gehen zu können, und zwar mit ihrer bislang besten Show.Außerdem ist sie weiterhin unglaublich dankbar für all die Treue, dieGeduld und die Unterstützung, die ihre Fans ihr entgegengebrachthaben. Im Folgenden finden Sie die neuen Tourdaten für Europa und dieUSA. Wir möchten Ihnen noch einmal für Ihr Verständnis danken.*NEUETERMINEFÜR DIEUSA &EUROPA -EL DORADOWORLDTOURDATUM STADT VERANSTALTUNGSORT5. Juni Köln, Lanxess Arena2018 Deutschland7. Juni Antwerpen, Sportpaleis2018 Belgien9. Juni Amsterdam, Ziggo Dome2018 Niederlande13. Juni Paris, AccorHotels Arena2018 Frankreich14. Juni Paris, AccorHotels Arena2018 Frankreich17. Juni München, Olympiahalle2018 Deutschland19. Juni Luxemburg, Rockhal2018 Luxemburg21. Juni Mailand, Mediolanum Forum2018 Italien22. Juni Zürich, Hallenstadion2018 Schweiz25. Juni Montpellier, Park&Suites Arena2018 Frankreich28. Juni Lissabon, Altice Arena2018 Portugal30. Juni Bilbao, Bilbao Exhibition2018 Spanien Centre1. Juli La Coruña, Coliseum de2018 Spanien Coruña3. Juli Madrid, WiZink Center2018 Spanien6. Juli Barcelona, Palau Sant Jordi2018 Spanien7. Juli Barcelona, Palau Sant Jordi2018 Spanien3. August Chicago, United Center2018 Illinois4. August Detroit, Little Caesars2018 Michigan Arena7. August Toronto, Air Canada Centre2018 Ontario8. August Montreal, Bell Centre2018 Quebec10. New York, Madison SquareAugust New York Garden201811. Washington, Capital One ArenaAugust DC201814. Orlando, Amway CenterAugust Florida201815. Sunrise, BB&T CenterAugust Florida201817. Miami, AmericanAirlinesAugust Florida Arena201818. Miami, AmericanAirlinesAugust Florida Arena201821. Dallas, American AirlinesAugust Texas Center201822. Houston, Toyota CenterAugust Texas201824. San Antonio, AT&T CenterAugust Texas201826. Phoenix, Talking StickAugust Arizona Resort Arena201828. Los Angeles, The ForumAugust Kalifornien201831. Anaheim, Honda CenterAugust Kalifornien20181. Las Vegas, MGM Garden ArenaSeptember Nevada20185. San Diego, Valley ViewSeptember Kalifornien Casino Center20186. San Jose, SAP CenterSeptember Kalifornien2018Pressekontakt:Live Nation U.S. Concerts Media Contacts: Emily Benderemilybender@livenation.com oder Monique Sowinskimoniquesowinski@livenation.comOriginal-Content von: Live Nation Entertainment, Inc., übermittelt durch news aktuell