DER Touristik Group macht sich weiter stark für Menschenrechte

Köln/Frankfurt (ots) - Die DER Touristik Group veröffentlicht eineGrundsatzerklärung zum Schutz der Menschenrechte. Damit bekräftigtdas International Board der Gruppe die hohe Relevanz, die das Stärkender Menschenrechte und Vorbeugen von Menschenrechtsverletzungen fürdie Unternehmensgruppe hat. Die Grundsatzerklärung gilt für alleeigenen Geschäftstätigkeiten sowie Geschäftspartner weltweit entlangder touristischen Wertschöpfungskette."Die Achtung der Menschenrechte ist für unser Unternehmen von sehrgroßer Bedeutung. Gemäß unserer Unternehmenswerte handeln wir ethischund nachhaltig, um sicherzustellen, dass wir und unsere Partner dieInteressen von Gesellschaft und Umwelt schützen. Wir wollen positiveEntwicklungen vorantreiben und negativen Entwicklungenentgegenwirken", sagt Sören Hartmann, CEO DER Touristik Group.Die Grundsatzerklärung basiert auf international gültigenStandards und Richtlinien wie beispielsweise der AllgemeinenErklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN).Priorität auf dem Schutz von Kindern und von ArbeitnehmerrechtenIm Jahr 2018 hat die DER Touristik Group eine Analyse derwesentlichen menschenrechtlichen Risiken durchgeführt. Das Ziel war,tatsächliche und potentielle negative Auswirkungen derGeschäftstätigkeiten auf Menschenrechte zu ermitteln. Die Analyseergab, dass der Schutz von Kindern sowie der von Arbeitnehmernbesonders sensible Bereiche sind. Das Unternehmen will daherinsbesondere auf diesem Gebiet positive Entwicklungen vorantreibenund noch mehr zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Situationvon Betroffenen ergreifen.Für die DER Touristik Group ist die Einhaltung dermenschenrechtlichen Sorgfaltspflicht eine fortlaufende Aufgabe. Daherprüft sie kontinuierlich, wo bei ihrem unternehmerischen Handelnbesondere Risiken für Menschenrechtsverletzungen bestehen und wiediesen entgegengewirkt werden kann.Standards für Mitarbeiter und Partner weltweitBereits vor ihrer offiziellen Grundsatzerklärung engagierte sichdie DER Touristik Group für den Schutz von Menschenrechten und setztezahlreiche Maßnahmen um, deren Umfang nun ausgeweitet undstandarisiert wird. Dazu gehören das Entwickeln und Anpassen vonRichtlinien und Prozessen, aber auch das Ausweiten desSchulungsprogrammes für Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten,sowie Mitarbeiter der Hotels und Zielgebietsagenturen. AnLeistungsträger wie Lieferanten und Dienstleister werden konkreteAnforderungen, die von Zertifizierungs-anforderungen begleitetwerden, formuliert. Auch das Fördern von Bildungs- undEntwicklungsprojekten, ein fester Bestandteil der Arbeit der DERTouristik Foundation, sowie der Aufbau eigener Initiativen zurStärkung der Arbeitnehmerrechte und dem Schutz von Kindern befindensich in der Umsetzung.Jede dieser Maßnahmen fördert das Verständnis aller Beteiligtenfür das Thema, schafft Aufmerksamkeit, zeigt Handlungsansätze auf undtreibt positive Entwicklungen für die Achtung der Menschenrechte imTourismus voran.Kräfte bündeln im TourismusDie DER Touristik Group engagiert sich in mehrerenBrancheninitiativen der Touristik, mit dem Ziel mit möglichst vielenAkteuren entlang der Wertschöpfungskette Hand in Hand zusammen zuarbeiten. Zu diesen zählen unter anderem der Deutschen Reiseverband(DRV), der Britische Reiseverband (ABTA) sowie der Round Table forHuman Rights und Futouris e.V.Die Grundsatzerklärung "Menschenrechte" http://ots.de/b4TYIVHintergrundDie DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führendenReisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören über 130 Firmen, ihrGesamtumsatz lag 2018 bei 6,7 Milliarden Euro. Die DER TouristikGroup ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.500Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 9,9Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten.Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni undHelvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours inOsteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien undFrankreich. Hinzu kommen rund 2.800 Reisebüros - darunter derdeutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DERTouristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter,eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen mit 61 Büros in 26touristischen Destinationen. Weitere Informationen unterwww.dertouristik.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell