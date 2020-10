SCHWERIN (dpa-AFX) - Touristen müssen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen.



Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitagabend in Schwerin nach einer Kabinettssitzung an. Grundsätzlich dürften vom 2. November an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden./mni/DP/zb