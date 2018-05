Tourist-Infos immer einen Besuch wert / Gutes Ergebnis im aktuellen Test des ADAC / Nachholbedarf bei Online-Buchungen und Barrierefreiheit (FOTO)

München (ots) -Der Gang zur Tourist-Info direkt am Urlaubsziel ist auch in Zeitendigitaler Informationen für viele Reisende selbstverständlich. EinAufwand, der sich lohnen kann. Das hat der Test des ADAC von 14Tourist-Infos in Deutschland gezeigt. Das Ergebnis: Acht Testobjekteerhielten die Note "sehr gut", fünf ein "Gut" und nur eine war"ausreichend".Die Ergebnisse der acht Besten liegen dicht zusammen. Angeführtwird das Feld vom Kur- und GästeService Bad Füssing. Beim Testbesuchwurde der Experte des ADAC nach seinen Wünschen und Bedürfnissengefragt, sowie optimal und ausführlich beraten. Das ansprechende undeinladende Design der Räumlichkeiten schuf eine angenehme Atmosphäre.Einmalig im Test war eine Ladestation sowohl für E-Bikes als auch fürE-Autos.Die wenigsten Punkte im Test bekam die Touristinformation Ahlbeckim Ostseebad Heringsdorf. Sie schnitt aber immer noch mit der Wertung"ausreichend" ab. Lediglich zweckmäßig eingerichtet, klein und in dieJahre gekommen, atmosphärisch kühl und ungemütlich, fehlten viele dergeforderten Ausstattungsmerkmale sowie Informationen zu einzelnenAngeboten.Die Beratung in den Tourist-Infos und per Telefon warzufriedenstellend. In vielen Fällen wurden aber lediglich konkreteFragen der Tester beantwortet, ohne die Bedürfnisse des Gastes zuhinterfragen. Anfragen per Mail wurden nicht immer konkret undkundenorientiert beantwortet.Sowohl in den Büros als auch im Internet stellten alle TestobjekteInformationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen,Stadtrundfahrten und Gästeführungen bereit. Online wurde umfangreichauf Gastronomie und Unterkünfte hingewiesen, gedruckte Verzeichnissewaren dagegen nicht selbstverständlich. Online-Buchungen und derOnline-Kauf von Tickets waren allerdings teilweise nicht möglich underwiesen sich somit als Problem.Bei der Barrierefreiheit gibt es allerdings noch Nachholbedarf.Barrierefreie Parkplätze, Leitsysteme für Sehbehinderte, einbarrierefreier Zugang, abgesenkte und unterfahrbare Counter sowieInternetseiten, die den Bedürfnissen behinderter Menschen angepasstwerden können, gehörten nicht zum Standard, vor allem nicht inKombination.Überprüft wurden die Tourist-Infos in den 14 deutschen Städten mitden höchsten Übernachtungszahlen. Die Inkognito-Tests vor Ort fandenim Oktober 2017 statt. Daneben wurden Anfragen per Telefon und Mailgestellt sowie der Informationsgehalt der Internetseite überprüft.Pressekontakt:ADAC NewsroomT (089) 76 76-54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell