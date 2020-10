Tourismusverband DRV begrüßt Aufhebung der Reisewarnung für Kanaren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tourismusbranche hat die Aufhebung der Reisewarnung für die Kanaren begrüßt.



Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, sprach am Donnerstag von einer guten Nachricht. Die Inseln vor der Küste Afrikas mit ihrem sommerlichen Klima das ganze Jahr über sind ein beliebtes Urlaubsziel gerade im Herbst und Winter. Gleichzeitig mahnte Fiebig: "Wir dürfen jetzt nicht zu einem "Stop and Go" kommen. Das führt zu Verunsicherung auf allen Seiten und insbesondere bei den Reisenden."

Der DRV-Präsident forderte eine abgestimmte Test-Strategie für Reiserückkehrer. "Mit dem zielgenauen Einsatz von Tests bei der Einreise nach Deutschland oder noch im Zielgebiet lässt sich die Einschleppung des Coronavirus wirksam eindämmen - und die Flughäfen sind diesbezüglich sehr gut ausgestattet", argumentierte er./mar/DP/mis