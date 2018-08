Tourismustreff in Wien: So wird man zur Marke - BILD

Für drei Tage wird Wien zum Hotspot für Tourismusfachleute ausganz Österreich. Beim BÖTM Top Seminar (3.-5.Oktober)diskutieren Experten über die Trends der Branche.Wien (ots) - Gäste wollen sich heute auf dieSchnelle"entschleunigen" und suchen smarte Lösungen in einer immerkomplexeren Welt. Das stellt Tourismusorganisationen vor großeHerausforderungen. Sie müssen im Spiel der globalen Veränderungen amBall bleiben. Unter dem Titel "Tourismusverbände im Wandel" stelltsich der Bund Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) kritisch derFrage, wie man sich vor diesem Hintergrund als Tourismusregiondifferenzieren kann. Was haben die einen Marken, was den anderenfehlt? Wie sehen neue Wege der Unternehmenspositionierung aus? Undwie wurden innovative Hotelprojekt in der Praxis umgesetzt? Von 3.bis 5.10.2018 werden Fragen wie diese beim BÖTM Top Seminar imRenaissance Wien Hotel diskutiert. Führende Experten und Fachleutepräsentieren die neuesten Erkenntnisse aus der Tourismusforschung.Der Wandel zieht sich als roter Faden durch das Programm, dasWissen und Praxis für Touristiker beinhaltet. So wird dieMarketing-Expertin Silvia Danne neue Wege derUnternehmenspositionierung aufzeigen. Über die Entwicklungen amdeutschen Printmarkt wird Norbert Facklam, der langjährigeVermarktungschef des Spiegel-Verlags, sprechen. Event-Experte LukasRössler zeigt auf, wie das Eventmanagement durch Storytelling undneue Technologien grundlegend verändert wird. In seinem Vortragverrät er was es mit Social Media Events auf sich hat und welcheChance mobile Trends der Tourismusbranche bringen. Einblicke in dasThema Google Assistant for Travel gibt Maximiliane Gläsle, GoogleTravel Manager DACH. Österreichs bekanntester Baumeister RichardLugner, wird in seinem Vortrag die Wochenend-Öffnungszeiten im Visierhaben. Und am Beispiel von FC Bayern wird Andreas Kufner, LeitungInternationale Markenpositionierung des FC Bayern, über dieErfolgsmarke berichten. Neben dem Wissenstransfer bleibt genügendZeit zur Besichtigung innovativer Hotelkonzepte.Programm und Anmeldung: "Tourismusverbände im Wandel - wie kannman sich differenzieren?" 3.-5.10.2018 im Renaissance Wien Hotel.Infos unter: www.boetm.at, Anmeldung unter: schirlbauer@attersee.atBÖTM Top Seminar in WienDer BÖTM lädt zum Treffen: "Tourismusverbände im Wandel - wie kannman sich differenzieren?" 3. - 5.10.2018 im Renaissance Wien Hotel.Programm unter: www.boetm.at, Anmeldung unter:schirlbauer@attersee.atDatum: 3.10.2018Ort: Renaissance Wien HotelLinke Wienzeile/Ullmannstraße 71, 1150 WienUrl: http://www.boetm.atBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MMag. Gabriele GrießenböckPresse, PR, Bildert.: +43 (0) 676 8352 1617m.: gabriele@griessenboeck.atwww.boetm.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5612/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: BÖTM - Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager, übermittelt durch news aktuell