Tourismusbeauftragter: Mieten von Ferienhäusern im Sommer realistisch

BERLIN (dpa-AFX) - Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat Hoffnung auf Sommerurlaube in gemieteten Ferienwohnungen und -häusern gemacht.



"Ich glaube, dass ein Urlaub eher regional dieses Jahr möglich sein wird", sagte Bareiß am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen. Er glaube, es werde "im Sommer problemlos möglich sein", Ferienwohnungen und Ferienhäuser zur Vermietung aufzumachen.

Er sehe auch keinen Grund, normale Hotelzimmer nicht schrittweise zu öffnen, sagte Bareiß. Für die Hotelrestaurants und Frühstücksbuffets könne man Lösungen finden. Ein "Nebeneinanderliegen so Handtuch an Handtuch am Nordseestrand" werde es aber nicht geben können. "Auch da muss man klar definieren, wie Abstände eingehalten werden können." Die Besuchermagnete dürften nicht zu Infektionsherden werden./tam/DP/men