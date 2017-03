Tourismus mit Weitblick: Studiosus veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2016/2017

München (ots) - Umweltschutz und soziale Verantwortung spielen imTourismus eine immer wichtigere Rolle. Um das eigene Engagementtransparent zu machen, legt Studiosus seit vielen Jahren einenNachhaltigkeitsbericht vor. Der aktuelle Report für das Jahr2016/2017 ist jetzt erschienen und im Internet unterhttp://nachhaltigkeit.studiosus.com/ veröffentlicht.In acht Kapiteln finden Interessierte ausführliche Informationenzum Studiosus-Engagement für einen ökologisch vertretbaren und sozialverantwortlichen Tourismus. Themenfelder sind unter anderemMenschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz, sowie die Beziehungen zu denStakeholdern des Unternehmens. So erfahren Leser zum Beispiel, wieStudiosus Klimaschutz durch den Bau von Biogasanlagen in Indienfördert, wie das Unternehmen den Roundtable für Menschenrechte imTourismus unterstützt, welche Ausbildung Studiosus-Reiseleiterdurchlaufen und wie attraktiv Studiosus für seine Mitarbeiter alsArbeitgeber ist.Wie in den Vorjahren wurde der Nachhaltigkeitsbericht 2016/2017von Studiosus nach den Richtlinien der Global Reporting InitiativeGRI verfasst.Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist mit 261.887.000 Euro Umsatz und rund 100.000Teilnehmern im Jahr 2016 der führende Studienreise-Anbieter inEuropa. Die hohe Qualität der Programme, hervorragende Reiseleiterund ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft.Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und derNachhaltigkeitsgedanke wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie."Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung" - so lautetbeispielsweise eines der fünf übergeordneten Unternehmensziele.Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremderLänder und Kulturen in einer nachhaltigen, das heißt in einerökologisch vertretbaren, sozial verantwortlichen und ökonomischsinnvollen Form zu ermöglichen. Am Firmensitz in München sind derzeit320 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comund www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell