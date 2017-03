Tourismus-Experten erwarten fallende Flug- und höhere Hotelpreise

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Führende Tourismus-Manager erwarten mittelfristig in der Tendenz fallende Flugpreise und zugleich höhere Hotelpreise. "In den nächsten drei bis vier Jahren werden Flüge sicherlich noch billiger werden", sagte Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner auf dem "Welt"-Tourismusgipfel in Berlin: "Es gibt immerhin noch 180 Airlines in Europa - und damit immense Überkapazitäten." Demgegenüber erwartet der CEO der Steigenberger Hotels AG, Puneet Chhatwal, dass "die Hotelpreise immer etwas stärker steigen werden als die Inflationsrate".

Der Chef des Reisekonzerns DER Touristik, Sören Hartmann, hält beide Erwartungen für plausibel: "Deshalb wird das Urlaubspaket aus Hotel und Flug stabil im Preis bleiben." Allerdings werde es in stark gebuchten Zielgebieten wie Spanien und Griechenland einen starken Preisanstieg geben, sagte Hartmann voraus.

Foto: über dts Nachrichtenagentur