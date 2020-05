Tourismus-Beauftragter: Frühbucher bei Hotelbelegung im Vorteil

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, bei der Vergabe von Zimmern in nur teilweise geöffneten Hotels das Buchungsdatum zum Maßstab zu machen. "Vor Ort muss geschaut werden, welche Gäste wirklich längerfristig gebucht haben", sagte Bareiß im RTL/n-tv-"Frühstart". Außerdem könnten beispielsweise Stammgäste einen Platz bekommen.

Wer kurzfristig gebucht habe, müsse schauen, dass er woanders eine Übernachtungsmöglichkeit finde. "Hier muss vor Ort jeder schauen, wie er seine Gäste informieren kann. Und ich hoffe, dass wir das auch so hinbekommen, dass nicht viel Unmut entsteht", so Bareiß. Die Hotels seien teils bislang aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht. Somit sollten die beliebten Reiseziele laut Bareiß besucht werden können. Die bis 14. Juni geltende weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes hält der Tourismus-Beauftragte weiter für richtig. Man müsse abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. "Ich hoffe dann aber, dass wir Schritt für Schritt die Grenzen öffnen können, sodass wir dann im Sommer Urlaub machen - nicht nur in Deutschland, sondern dass Urlaub auch in Europa möglich ist", sagte Bareiß. Er sei in Gesprächen mit den Tourismusministern Italiens und Griechenlands, um Reise-Konzepte zu erarbeiten. Es gehe dabei vor allem um Sicherheitskonzepte vor Ort, die Abstandsregeln und Desinfektionsspender beinhalten sollen. Außerdem müssten Tourismus-Mitarbeiter regelmäßig auf Covid-19 getestet werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur