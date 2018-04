Tour of the Alps für Jedermann

Die Tour of the Alps begeistert aktuell Radsportler in Nord-und Südtirol. Mit PEAKBREAK folgt im Juli in der Region einesder spektakulärsten Radrennen für Hobbysportler.Innsbruck (ots) - Seit 10 Jahren findet PEAKBREAK - The Alps Racein der unvergleichlichen Kulisse der Alpen statt. Von 1. bis 7. Juligehen Radsportbegeisterte aus über 10 Nationen eine Woche auflegendären Routen an ihre Grenzen und darüber hinaus.Die Liste der Pässe und Panoramastraßen liest sich dabei wie dasWho is Who der Alpenetappen des Giro d?Italia: Das Grödner- dasStilfser-, das Timmelsjoch und nicht zuletzt die höchste befahrbareStraße Europas auf den Rennenbachgletscher in Sölden sorgen für einnoch nie da gewesenes Radsporterlebnis für ambitionierteHobbysportler. Erstmals in der Geschichte des Rennens enden alleEtappen in einer Bergankunft.In sieben Etappen bietet PEAKBREAK den Teilnehmern dieGelegenheit, echtes Tour Feeling zu erleben. Im Startplatz inkludiertsind neben der Zeitnehmung auch die Verpflegungsstationen, täglichePasta Partys, ein mobiles Serviceteam, technischer Service undnatürlich das wohl verdiente Finishershirt.Die 7 Etappen im [Detail] (http://www.peakbreak.com/strecke-2018)Fotos, Grafiken und weiteres Material [hier](http://www.peakbreak.com/pressarea)Rückfragehinweis:PEAKBREAK, Tel.: +43 1 5442121-28, Mail: office@peakbreak.com, Web: http://www.peakbreak.com/Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31083/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MIA MIDEAS Advertising GmbH, übermittelt durch news aktuell