Tour of Qinghai Lake für Fahrer ein Erlebnis der besonderen Art

Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Ursprünglicher Herausgeber desArtikels: Xinhuanet Qinghai/Europe. Es folgt der vollständigeArtikel:Tour of Qinghai Lake trägt den Namen "höchstgelegenes Radrennender Welt" und bot den Fahrern einige extreme Herausforderungen, aberauch ein einzigartiges Erlebnis.Der Kolumbianer Hernan Aguirre von Manzana Postobon gewann wieerwartet am 4. August die 17. Tour of Qinghai Lake, nachdem er beider 13. und letzten Etappe sicher ins Ziel kam.Der 22-jährige entschied den Titel praktisch für sich, nachdem erdie vierte und sechste Bergetappe gewann und seinen Vorsprung aufeine Minute und fünf Sekunden ausbaute. Danach konnte er nicht mehreingeholt werden, da die restlichen Etappen durch das Flachlandverliefen.Die Bergetappen waren für manche Fahrer einfach zu schwierig,insbesondere die sechste Etappe, wo die Ziellinie auf 4.120Höhenmetern lag."Es war definitiv eine Herausforderung, und ich habe mich nichtgut auf das Rennen vorbereitet. Jenseits von drei Tausend Höhenmeternmusste ich richtig leiden und hatte große Probleme beim Aufstieg",sagte Conn McDunphy von Holdsworth Pro Racing.Der Fahrer aus Irland will sich gezielt vorbereiten, falls ernächstes Jahr wiederkommt.Der niederländische Fahrer Sven van Luijk sieht die Höhenlage alsenorme Herausforderung für Fahrer aus Europa."Vor der Etappe hatte ich Atemprobleme, da mein Körper nichtakklimatisiert war. Wir konnten hier nicht gewinnen. Das sind 4.000Höhenmeter!"Beide Fahrer hatten mehr Spaß auf der 10. Etappe, die auf 124 kmdurch die Tengger-Wüste führte."Ich bin noch nie durch eine Wüste gefahren, es war ein besonderesErlebnis. Mir was so heiß, ich dachte, ich werde gleich schmelzen",sagte McDunphy.Die enorme Hitze in der Wüste machte van Luijk Sorgen, aber erhatte trotzdem Freude. "Es war heißer als erwartet, aber es war einschönes Rennen, weil es nicht einfach war.""Es war unglaublich heiß. Ich war noch nie in einer solchenWüstenlandschaft, und die Etappe war recht schwierig mit viel Hitzeund Wind. Mir hat sie aber gefallen, weil es etwas Neues war."Die seit 2002 ausgerichtete Tour of Qinghai Lake ist das 4. großeinternationale Radrennen des Jahres. Mit einer durchschnittlichenHöhe von über 3.000 Metern trägt es den Namen "höchstgelegenesRadrennen der Welt".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/728159/Xinhuanet_Tour_of_Qinghai_Lake.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/728160/Xinhuanet_desert.jpgPressekontakt:Wei Wang+31 70 3457558(Fax) +31 70 3466181wangwei@xinhuaeurope.comOriginal-Content von: Xinhuanet Guangdong Channel, übermittelt durch news aktuell