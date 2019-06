Tour'izy: Flexibles Mietangebot ermöglicht Urlaubsausflüge im Renault Twizy (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Neuss (ots) -Auf der Ausstellungs- und Interaktionsplattform "Straßenland" inKöln stellten RCI Banque Deutschland und das Kölner Startup EverMobility Solutions am 23. Juni 2019 die neue E-MobilitätslösungTour'izy vor.Tour'izy ermöglicht es Touristen, den elektrisch angetriebenen"Stadtflitzer" Renault Twizy für eine individuelle Sightseeing-Touroder für Ausflüge zu mieten. Tour'izy wird über kooperierende Hotelsangeboten - zunächst in Köln und auf der Nordseeinsel Sylt.Die Idee zu Tour'izy hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vonRCI Banque Deutschland bei einem internationalen Ideenwettbewerb imDezember 2018. In Zusammenarbeit von Ever Mobility Solutions und RCIBanque Deutschland wurde Tour'izy in nur sechs Monaten von der Ideezu einem Geschäftsmodell entwickelt, das den Anforderungen an einenachhaltige und umweltschonende Mobilität gerecht wird.Anlässlich der Vorstellung von Tour'izy in Köln sagte Pierre-YvesBeaufils, Generaldirektor von RCI Banque Deutschland: "Tour'izyverbindet wichtige Themen wie Elektromobilität und "Shared Mobility"mit vollem Fahrspaß im wendigen, agilen Renault Twizy. Ich bin sehrstolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieseinnovative Idee hatten und Tour'izy gemeinsam mit unseren Partnernmit Startup-Methoden bis hin zum Marktstart entwickelt haben."Auf der "Straßenland" stellten Mobilitätsdienstleister,Autohersteller und Startups Konzepte für die Zukunft der Mobilitätvor. Bei der verkehrsfreien Erlebnis-, Ausstellungs- undInteraktionsplattform auf der Kölner Nord-Süd-Fahrt standen nebenzukunftsgerichteten Mobilitätskonzepten urbane Kreativität undnachhaltiges Zusammenleben im Vordergrund.Weiterführende Informationen:www.tourizy.dewww.strassenland.deÜber RCI Banque DeutschlandRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutscheNiederlassung der französi¬schen RCI Banque S.A. (RCI Bank andServices), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank,Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI BanqueDeutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen undServices - über die Automobil¬händler der Marken Renault, Dacia,Alpine, Nissan und Infiniti. Seit 2013 erleichtert das Unternehmenseinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität durch innovative undkostengünstige Batteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge derMarken Renault und Nissan. Als "Renault Bank direkt" ist dasUnternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- undFestgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietetVersicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz vonRCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissan-bank.de |www.infiniti-financial-services.de | www.rci-versicherungs-service.de| www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468Neuss | Internet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell