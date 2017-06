Tour de France mit Frankreich-Urlaub: Tipps für radsportbegeisterte Mietwagen-Reisende

Köln (ots) -- Tour de France gastiert am 1. und 2. Juli in Düsseldorf fürerste und zweite Etappe- Highlights der Tour sind die Bergetappen in den Pyrenäen und denAlpen- Etappe von Saint-Girons nach Foix am französischenNationalfeiertag (14. Juli) wird von Straßenfesten undFeuerwerken begleitet- billiger-mietwagen.de gibt Tipps für Radsportfans, die die Tourde France mit einer Frankreich-Reise verbinden möchtenDas berühmteste Radrennen der Welt startet am 1. Juli nicht inFrankreich, sondern in Deutschland - und das bereits zum vierten Mal.Sowohl das Auftaktzeitfahren als auch der Grand Départ am Tag danachgastieren dieses Jahr in Düsseldorf. Der Start in Deutschland sorgthierzulande noch mehr als sonst für Aufmerksamkeit und vieleRadsportfans planen in ihren Urlaub entlang der Etappen der Tour deFrance. Wer mit dem Mietwagen oder Wohnmobil reisen möchte, sollteeinige Tipps beherzigen, um sowohl das Radrennen als auch den Urlaubunbeschwert genießen zu können."Normale Kleinwagen werden auch kurz vor der Tour noch verfügbarsein. Wer selbst Fahrräder mitbringen möchte und dafür einen Kombioder Van benötigt, sollte sich hingegen beeilen, denn diese Fahrzeugesind in den Sommermonaten generell früher ausgebucht", erklärtFrieder Bechtel von billiger-mietwagen.de. Dasselbe gelte auch fürUrlauber, die mit anderen Verkehrsmitteln nach Frankreich reisen undvor Ort einen Mietwagen buchen möchten. Grund ist die Ferienzeit inFrankreich, in der die Franzosen selbst viel mit größerenMietfahrzeugen verreisen. Urlauber, die nach Frankreich fliegen undihr eigenes Fahrrad mitbringen möchten, können dieses bei den meistenAirlines in einem Fahrradkoffer als Sperrgepäck aufgeben. Die Kostenhierfür variieren zwischen 25 und 100 Euro. Wer der Tour de Francemit einem Wohnmobil folgen möchte, sollte schnellstmöglich buchen."Bei unserem Schwester-Portal CamperDays sind nur noch vereinzeltFahrzeuge ab westdeutschen bzw. französischen Stationen verfügbar",so Frieder Bechtel.Eine gute Routenplanung für die Frankreich-Reise zahlt sichwährend der Tour de France auf jeden Fall aus: "VieleStraßenabschnitte sind während der Tour schon 1-2 Tage vor der Etappegesperrt. Man kann sein Fahrzeug dann entweder frühzeitig an derStrecke parken und dort während der gesamten Sperrung stehenbleibenoder Seitenstraßen suchen und von dort zur Rennstrecke wandern", rätFrieder Bechtel.Für Radsportfans, die in ihrem Urlaub sowohl die Tour de Franceals auch einige Highlights in Frankreich mitnehmen möchten, hatbilliger-mietwagen.de einen Tourenvorschlag für 10 Tagezusammengestellt, der Abwechslung verspricht. Auf dieser Routeerleben Urlauber interessante Städte, spannende Bergetappen der Toursowie erholsame Tage am Mittelmeerstrand: http://ots.de/8h3ih(PM-ID: 100)Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".Pressekontakt für Rückfragen:Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008,E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,www.billiger-mietwagen.deOriginal-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell