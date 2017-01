Tour de France auch 2017/18 live im Ersten ARD verlängert Vereinbarung mit der ASO über die Live-Übertragungsrechte

München (ots) - Die ARD wird auch in diesem Jahr weiterhinumfangreich von der Tour de France berichten und ab dem 1. Juli 2017tägliche Live-Übertragungen im Ersten anbieten. Die SportA,Sportrechteagentur von ARD und ZDF, konnte sich mit der ASO (AmaurySport Organisation) auf eine entsprechende Verlängerung der bereitsbestehenden Vereinbarung (2015/2016) für die kommenden zwei Jahreverständigen.Geplant ist 2017 eine tägliche Live-Berichterstattung im Erstenvom 1. bis 23. Juli 2017, Montag bis Freitag in der Regel von 16:05Uhr bis 17:25 Uhr, am Wochenende etwas umfangreicher. Insbesonderedas Auftakt-Wochenende am 1./2. Juli 2017 mit dem Start inDeutschland wird im Ersten umfassend begleitet. Darüber hinaus wirddie Tour de France täglich ab Etappenbeginn live bei sportschau.degestreamt. Federführer innerhalb der ARD für die Übertragungen vonder Tour de France bleibt der Saarländische Rundfunk.Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks undARD-Sportrechte-Intendant: "Die Tour de France ist nicht nur dasgrößte sportliche Ereignis in Frankreich, sondern fasziniert vieleMenschen in ganz Europa. In diesem Jahr startet das wichtigsteRadrennen der Welt in Deutschland und zieht dann über Belgien nachLothringen weiter. Wir werden auch in diesem Jahr in hoher Qualitätberichten - immer auch mit Blick auf kulturelle und sportpolitischeAspekte.""Unter der Federführung des SR wird die ARD das größteRadsportereignis der Welt wie immer kompetent und kritisch begleitenund den Menschen in Deutschland in Fernsehen, Hörfunk und Onlinequalitativ hochwertige Live-Berichte, Reportagen und Analysenanbieten. Ich hoffe, dass das radsportbegeisterte Publikum dies auchmit entsprechendem Interesse belohnen wird", sagte der Intendant desSaarländischen Rundfunks, Prof. Thomas Kleist.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "DieTour de France ist ein wichtiger Bestandteil unsererSommersport-Übertragungen im Ersten, deshalb freut es uns sehr, dasswir die Vereinbarung mit der ASO verlängern konnten. Der Auftakt derTour de France in diesem Jahr in Düsseldorf wird für unsereZuschauerinnen und -zuschauer wie für unsere Nutzerinnen und Nutzerim Internet sicherlich etwas sehr Besonderes werden."Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell