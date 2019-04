Mit Tour Vital die Welt aktiv erleben / Besonderes Erlebnis: Rundreisen mit Aktiv-Charakter

Köln (ots) - Mit dem Rundreisespezialisten Tour Vital erlebenReisende die Welt intensiv und authentisch. Mitten ins Geschehen oderin die Natur kommt man vielerorts am besten auf dem Fahrrad, zu Fußoder per Boot. Das Kennenlernen der Einheimischen und ihrer Kulturgehört für den Kölner Veranstalter immer mit ins Programm. Dazu istder direkte Kontakt mit der Bevölkerung Teil vieler Reisen: beimKochen, Malen oder Übernachten in Gastfamilien erfahren TourVital-Gäste viel über die Einwohner und stehen in direktem Kontakt zuihnen.Rundreisen mit Aktiv-Charakter - das bedeutet für denRundreisespezialisten Tour Vital nicht nur körperliche Bewegung: "ZuFuß, auf dem Fahrrad oder per Boot sieht man einfach mehr, erlebt manintensiver, ist man näher dran," erklärt Katrin Wissem, LeiterinEinkauf bei Tour Vital. "Wir versprechen unseren Gästen, dass sie mituns in fremde Kulturen eintauchen, ihr Reiseland fühlbar erleben undauf Wunsch auch zum Beispiel bei Wanderungen an ihre körperlichenGrenzen gehen können - mit oder ohne ärztliche Begleitung."Begegnungen mit Einheimischen in ursprünglichen Dörfern, Mahlzeitenin kleinen, lokalen Restaurants oder Besuche von Schulen undhandwerklichen Betrieben stehen in jedem der Reiseprogramme, die TourVital in der ganzen Welt anbietet. "Wenn möglich nehmen wirzusätzlich Aktivitäten mit in unsere Touren auf, durch die dieReisenden wirklich am Leben vor Ort teilnehmen können. Das zeichnetuns als Spezialveranstalter aus", berichtet Wissem nicht ohne Stolz.Kleine und große Spaziergänge sowie Wanderungen sind in vielenTour Vital-Rundreisen zu finden: beispielsweise in China auf derGroßen Mauer, in Perus Norden an den Gocta Wasserfällen, bei dergroßen Südamerika Rundreise an mehreren spannenden Orten oder inNamibia im Okahandja Hochland und mit Buschleuten im Erongo Gebirge.Wissem verrät: "Ganz neu bieten wir im kommenden Winter Gorilla undSchimpansen Tracking in Uganda an. Ein fantastisches Erlebnis, dasmich selbst tief beeindruckt hat." Und einen weiteren Vorgeschmackauf das neue Programm gibt die Produkt-Kennerin preis: "In Malyasialegen wir eine neue Tour auf, die mit einer Wanderung durch einReha-Zentrum für Orang Utans, mehreren Bootssafaris und einemSpaziergang über einen Baumwipfelpfad sowie dem Besuch warmer Quellenjede Menge Aktivitäten bietet. Und es gibt auf einer Insel mitverschiedenen Wassersportarten noch zusätzliche Möglichkeiten, sichkörperlich zu verausgaben."Per Fahrrad sind Tour Vital Kleingruppen (max. zwölf Personen)unter anderem in Vietnam/Kambodscha unterwegs, um die Umgebung vonHue kennenzulernen, um von Hoi An aus ein Gemüsedorf zu entdecken undum im Mekong Delta die dortigen Dörfer und Reisfelder zu erkunden. Zuden Tempelanlagen von Angkor Wat geht es bei dieser Reise mitE-Bikes. Auch Myanmar ist mit dem Rundreisespezialisten aktiv zuerleben. Zum Programm gehören neben verschiedenen Bootsfahrten undEntdeckungs-Spaziergängen eine Trekkingtour durch traditionelleDörfer in Hsipaw.Auf den Rundreisen von Tour Vital gehören Begegnungen mitEinheimischen zum Programm, um Land und Leute hautnah zu erleben,ihre Kultur wirklich kennenzulernen. Einige Aktivitäten ermöglichendas auf ganz besonders schöne Weise: Das Bummeln und Einkaufen aufeinheimischen Märkten mit anschließendem Kochen/Kochkurs zählen aufjeden Fall zu den Höhepunkten der Kleingruppen-Rundreisen durch SriLanka oder Usbekistan. Bei der großen Australien-Rundreise, einer19-tägige Tour aus dem Komfort Plus Programm mit ärztlicherBegleitung, steht ein Erlebnis der ganz anderen Art auf dem Plan:Beim Mal-Workshop mit einem Aborigine Künstler wird nicht nur dietraditionelle Zeichenkunst sondern auch die Kultur der UreinwohnerAustraliens vermittelt.Tour Vital-Kataloge sind erhältlich bzw. -Reisen buchbar: imInternet unter www.tourvital.de, telefonisch über die Hotline 0221222 89 500 sowie im Reisebüro.Pressekontakt:PR-Agentur Kuhnig - Hedi Jansen - Email pr@tourvital.deBeisinger Weg 33 - 45657 Recklinghausen - Tel 0 23 61 / 48 24 95Original-Content von: Tour Vital, übermittelt durch news aktuell