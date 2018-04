Tough Mudder: Die Tage sind gezählt / Bevor im Juni die Tough Mudder Saison 2018 in Deutschland beginnt, findet in Berlin am 28. April ein kostenloses Trainings-Event für die Hindernisläufe statt (FOTO)

Berlin (ots) -Schon Konfuzius wusste: In allen Dingen hängt der Erfolg von denVorbereitungen ab. Wer in der Saison 2018 einen Tough Mudderabsolvieren will, der sollte sich diese Weisheit zu Herzen und dieBeine schleunigst in die Hand nehmen. Bevor in wenigen Wochen imnordrhein-westfälischen Arnsberg die Mudder deutschlandweit zumersten Mal in diesem Jahr an den Start gehen, lädt Tough Mudderspontan zu einem Trainings-Großevent am 28. April in Berlin ein, fürdas sich alle Interessierten kostenlos unterhttp://toughmudder.de/trainingsevent-2018-anmeldung anmelden können.Die ideale Gelegenheit, um endlich mit dem lange aufgeschobenenTraining zu beginnen, sein aktuelles Fitnesslevel auszutesten odereinfach, um sich hilfreiche Übungen von den Experten abzuschauen. Unddas ganz nach dem Motto: "Tougher Together".Bei dem kostenlosen Trainings-Event im Kienbergpark inMarzahn-Hellersdorf werden mehrere Gruppen mit jeweils bis zu 30Teilnehmern von Original Bootcamp Coaches auf die Fitness-Probegestellt. Das 60-minütige, funktionelle Training ist speziell auf diephysischen Anstrengungen eines Hindernislaufs zugeschnitten. DieTeilnehmer trainieren gemeinsam für ihre persönliche HerausforderungTough Mudder, erkennen dabei ihre möglichen Schwachstellen und nehmenwertvolle Übungen und Tipps mit auf den weiteren Trainingsweg.Obendrauf erhalten sie einen exklusiven Rabattcode für ihr nächstesTough Mudder Event 2018! Die Veranstaltung findet am Samstag, 28.April, von 13:00 bis 16:00 Uhr statt und es können insgesamt maximal360 Mudder teilnehmen, daher ist eine Anmeldung unbedingt notwendigunter http://toughmudder.de/trainingsevent-2018-anmeldung.Nach dem Trainings-Event in Berlin sind es nur noch 5 Wochen -oder 35 Tage oder 840 Stunden oder 50.400 Minuten - bis derStartschuss fällt zum ersten deutschen Tough Mudder der diesjährigenSaison in Arnsberg, Nordrhein-Westfalen. Die Veranstaltung am 2. und3. Juni ist bundesweit die größte der fünf Schlammschlachten imOriginalformat und lockt insgesamt mehr als 16.000 Starter für denTough Mudder Half (8 bis 10 Kilometer) und den Tough Mudder Full (16bis 18 Kilometer) auf den schlammigen Kurs. Es erwartet sie eineanspruchsvolle Strecke mit beliebten Hindernis-Klassikern und neuenHerausforderungen, wie die von Muddern selbst entworfeneHangelkonstruktion "Kong Infinity" und das überdimensionale neueFinisher-Hindernis "Happy Ending". Kraft, Ausdauer und ein starkerWille sind hier gefragt, und natürlich - eine intensive Vorbereitung.Auf der Website stellt Tough Mudder dafür Trainingspläne undgeeignete Beispielübungen zum kostenlosen Download zur Verfügung:http://toughmudder.de/physical-training.Wem 35 Tage zur Vorbereitung nun nicht mehr ausreichen, der mussdie Mission Tough Mudder noch nicht abschreiben! Vier weitere ToughMudder Events zu späteren Terminen bieten genügend Zeit: So bleibenbis zum Tough Mudder Norddeutschland 70 Tage für das Training, derTough Mudder Berlin-Brandenburg findet erst in 126 Tagen statt, biszum Tough Mudder Süddeutschland vergehen noch ganze 140 Tage und derTough Mudder NRW (Eifel) lässt sogar noch Zeit für 154 täglicheWorkouts.Die neuen 5-Kilometer-Stadtläufe Tough Mudder 5K hingegen sindauch mit etwas weniger Aufwand und Vorbereitung zu schaffen. Bis zumersten 5K-Event in Berlin auf der Rennbahn Hoppegarten am 29. und 30.Juni haben die Teilnehmer des Trainings-Events noch 62 Tage Zeit, umihr Team zusammenzustellen und gemeinsam fit zu werden. DieTeilnehmer des Hamburger 5K können sich sogar noch etwas mehr Zeitlassen, nämlich 90 Tage und bis zum Tough Mudder 5K München sind esnoch ganze 174 Tage Vorfreude.Für mehr Informationen zu den Tough Mudder und Tough Mudder 5KEvents oder zur Registrierung besuchen Siehttp://toughmudder.de/events.Über Tough Mudder, Inc.:Tough Mudder wurde 2010 gegründet und hat sich zu einer derweltweit führenden Sport-, Lifestyle- und Medienmarken entwickelt.Mit mehr als 3 Millionen Teilnehmern veranstaltet Tough Mudder inPartnerschaft mit IMG, Seroja und Sports Media and Entertainment 360(SME360) jährlich 130 Events (Mini Mudder, Tough Mudder 5K, ToughMudder Half und Tough Mudder Full) und Wettkampf-veranstaltungen(Tougher, Toughest, Tough Mudder X und World's Toughest Mudder) in 11Ländern, darunter China, Dubai, Indonesien und Australien. DerContent-Arm des Unternehmens versorgt Millionen engagierter Fans mitFitness-, Ernährungs- und Wellnessinformationen auf sozialen unddigitalen Plattformen. Tough Mudder Übertragungen, OTT und LiveStream Programme können weltweit über CBS Sports, Facebook, SkySports, The CW Network und ESPN Media Distribution empfangen werden.Weitere Sponsorship- und Vertriebspartner sind Merrell, Amazon, KILLCLIFF, Guinness, Vega, Samsung, Lucozade Sport, Nexcare, Toyo Tires,Kingstone Press, Black Tower, TREK, BrewDog, Strandgut, Snapchat undLive Stream.Für mehr Informationen zu den Tough Mudder Eventterminen inDeutschland und weltweit oder zur Registrierung besuchen Siewww.toughmudder.deTreten Sie der Unterhaltung auf den sozialen Netzwerken bei undfolgen Sie Tough Mudder auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchatoder auf YouTube.