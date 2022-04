ToughBuilt Industries-Aktie: Starker Anstieg!

Das sieht gut aus! Die Aktien von ToughBuilt Industries Inc (NASDAQ:TBLT) steigen am Montag nachbörslich, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das Jahr 2021 bekannt gegeben hat, die eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zeigen. ToughBuilt Industries teilte mit, dass der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 105 % auf 24,6 Millionen US-Dollar gestiegen ist, was den… Hier weiterlesen