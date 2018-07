Touchstar: Aktienanalyse vom 23.07.2018

An der Börse London schloss die Touchstar-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 52,5 GBP. Die Touchstar-Aktie wird dem Segment "Kommunikationsausrüstung" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Touchstar auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Touchstar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 3,07 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -45,49 Prozent im Branchenvergleich für Touchstar bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13 Prozent im letzten Jahr. Touchstar lag 55,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Touchstar. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Touchstar daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Touchstar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Touchstar ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,17 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,08 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.