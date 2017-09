Touchdown! Noch mehr American Football für ProSiebenSat.1-Sender / NFL-Rechte verlängert

Unterföhring (ots) -- ProSieben MAXX baut NFL-Berichterstattung aus / neueswöchentliches Football-Magazin- ProSieben zeigt Super Bowl LII und ausgewählte Live-Spiele- Noch mehr Live-Spiele auf ran.deDie National Football League bleibt im Free TV exklusiv auf denProSiebenSat.1-Sendern. Neben ProSieben MAXX wird künftig auchProSieben in die NFL-Berichterstattung einsteigen. 7Sports, dieSportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Media SE, und die NFL habenvorzeitig ihren Vertrag verlängert.Alexander Rösner, Sportchef "ran": "Unsere Football-Liebe wächst:Nach dem erfolgreichen und kontinuierlichen Ausbau der Livestreckenin den vergangenen zwei Jahren, wird der Umfang der Berichterstattungab dieser Saison auf sämtlichen Plattformen weiter vorangetrieben.Unser Mut wurde belohnt, wir möchten etwas davon den Footballfanszurückgeben - mit noch mehr Sendezeit, einem neuen Football-Magazinam Dienstag und einem weiteren Live-Spiel auf ran.de."Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben und ProSieben MAXX: "Die NFList für ProSieben MAXX zu einem unverwechselbarenAlleinstellungsmerkmal geworden und sorgt seit zwei Jahren für tolleQuoten und beständigen Buzz in den sozialen Medien - und sogar fürinternationale Aufmerksamkeit für unsere Berichterstattung. Umso mehrfreut es mich, dass wir unseren Zuschauern ab der kommenden Seasonnoch mehr Football auf ProSieben MAXX zeigen können. Mit derÜbertragung des Super Bowls und weiteren Football-Spielen aufProSieben hat das Football-Fieber jetzt auch den großen Senderbrudererreicht! Die ProSieben-Brandfamily ist heiß auf die NFL!"ProSieben startet in der Nacht von Donnerstag, 7. September 2017,auf Freitag, 8. September 2017, mit dem Season-Kick-Off desTitelverteidigers New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs.Ab Sonntag, 10. September 2017, können sich Football-Fans wieder ab18:30 Uhr auf das Football-Magazin #ranNFLsüchtig und ab 19:00 Uhrauf zwei Live-Übertragungen pro Spieltag (17 insgesamt) auf ProSiebenMAXX freuen. Hinzu kommen die NFL-Playoffs, die zwischen beidenFree-TV-Sendern aufgeteilt werden. Der Super Bowl wird 2018 exklusivim Free-TV von ProSieben live übertragen, der ProBowl von ProSiebenMAXX.NEU ab Saison 2017:- #ranNFLsüchtig XXL vor Saisonstart: Bereits am Sonntag, 3.September 2017, präsentiert ProSieben MAXX ab 18:30 Uhr erstmals inder Woche vor dem Season Kick-Off den #ranNFLsüchtig-Countdown. JanStecker, Patrick Esume und Christoph "Icke" Dommisch geben einenSaisonausblick in 105 Minuten live aus dem Unterföhringer Studio.- Neues Magazin am Dienstag: Ab dem 12. September 2017 zeigtProSieben MAXX jeweils dienstags um 22:15 Uhr das neue wöchentlicheMagazin "ran Football - Coach's Corner". "Coach" Patrick Esume undChristoph "Icke" Dommisch kommentieren und analysieren exklusiv imFree TV in 90 Minuten die Highlights der Woche inklusiveausführlicher Highlights von den Sunday- und Monday-Night-Games unterEinbeziehung der Social Community #jedenverdammtenDienstag.- Neu: Football auf ProSieben! Season-Kick-Off, Playoff-Spiele,Super Bowl sowie ein weiteres Spiel der Regular Season zeigtProSieben ab September 2017 live. Im Rahmen der "NFL InternationalSeries" wird am Sonntag, 29. Oktober 201,7 ab 14:00 Uhr live aus demTwickenham-Stadion in London die Partie zwischen den MinnesotaVikings und den Cleveland Browns übertragen.- Noch mehr Football #jedenverdammtenSonntag: Neben dem19:00-Uhr-Spiel im TV auf ProSieben MAXX und auf sämtlichenPlattformen im Stream, können sich die Footballfans auf einzusätzliches Alternativ-Spiel um 19:00 Uhr im Livestream auf ran.defreuen.Die Live-Übertragungen im Überblick:Freitag, 8. September 20172:30 Uhr ran Football: Kansas City Chiefs @ New England Patriotsauf ProSiebenSonntag, 10. September 201718:30 Uhr #ranNFLsüchtig auf ProSieben MAXX 19:00 Uhr ranFootball: Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins auf ProSieben MAXX19:00 Uhr ran Football: Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals imLivestream auf ran.de 22:25 Uhr ran Football: Seattle Seahawks @Green Bay Packers auf ProSieben MAXXab Dienstag, 12. September 201722:30 Uhr ran Football - Coach's Corner mit Patrick Esume und Ickeauf ProSieben MAXX (danach immer dienstags um 22:15 Uhr)Sonntag, 17. September 201718:30 Uhr #ranNFLsüchtig auf ProSieben MAXX 19:00 Uhr ranFootball: New England Patriots @ New Orleans Saints auf ProSiebenMAXX 19:00 Uhr ran Football: Minnesota Vikings @ Pittsburgh Steelersim Livestream auf ran.de 22:25 Uhr ran Football: Dallas Cowboys @Denver Broncos auf ProSieben MAXXÜber 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / SportsChristiane MaskeTel: 089/9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Sports GmbHAndrea SpechtKommunikation Sales & DiversifikationTel.:089/9507-8922Andrea.Specht@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell