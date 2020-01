Touchdown 28 BLACK / Limited Edition zum wichtigsten Footballereignis des Jahres (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) - American Football Fans fiebern mit Hochspannung dembeliebtesten Sportereignis in den USA entgegen: dem Super Bowl. Das 54. Finaleder Meisterschaft der National Football League, das hier in der Nacht vom 2. aufden 3. Februar übertragen wird, zählt zu den weltweit größtenEinzelsportereignissen und hat in den USA Kultstatus erreicht. Auch inDeutschland erfreut sich dieses Ereignis immer größerer Beliebtheit, selbst wenndas bedeutet, die halbe Nacht auf der Couch vor dem Fernseher zu verbringen.Daher hat man sich beim Energy Drink 28 BLACK überlegt, wie man die FootballFans beim Wachbleiben unterstützen kann und eigens eine Football Editionkreiert. Die limitierten Dosen sind mit der beliebten 28 BLACK Sorte Açaígefüllt und ab sofort exklusiv im 28 BLACK Online Shop unterhttps://www.28black.com/shop/ erhältlich.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben.Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der SplendidDrinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffeaus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sortenfür jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nurgeschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihrunverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie"Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131214/4497933OTS: 28 BLACKOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell