TouchPal präsentiert BoomText auf MWC

Revolutionäre Technologie konvertiert Text augenblicklich inexplosive AnimationenMountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das in Chinaansässige TouchPal® Keyboard, das Ruhm als Top Developer auf GooglePlay erlangt hat, wird auf dem Mobile World Congress (MWC) 2017 seinzum Patent angemeldetes neues Feature BoomText vorstellen. Die Messeist eines der Haupt-Events für die großen Handyhersteller und findetvom 27. Februar bis zum 2. März in Barcelona statt.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/472089/TouchPal_BoomText.jpgBoomText hat das Potenzial, die Welt der Textnachrichten komplettauf den Kopf zu stellen. Die Eingabemethode kann statische2D-Textnachrichten augenblicklich in animierte Nachrichten umwandeln,die sowohl Grafiken als auch Text enthalten.BoomText hat seit seiner Einführung im Dezember 2016 bereits eineAkzeptanzrate von 17,8 % erreicht. Besonders beliebt war es zwischenWeihnachten und Neujahr. Laut Statistik haben Nutzer während derFesttage mehr als 5 Millionen Festtagsgrüße mit BoomText verschickt.Seit der Vorstellung von BoomText hat sich die 14-Tage-Bindungsratevon TouchPal® Keyboard bereits um ca. 5 % erhöht, gekoppelt an einedeutliche Steigerung der Nutzerloyalität.Der Idee für BoomText liegt wie bei TouchPal der "Spaß am Tippen"zugrunde. TouchPal hat sich zum Ziel gesetzt, Nutzern eine schnelleund vergnügliche Texteingabemethode zur Verfügung zu stellen, undkann mittlerweile 600 Millionen Nutzer weltweit verzeichnen.Mit seinem nutzerorientierten Ansatz hat sich TouchPal einen gutenRuf verdient, und sein Konzept des "Vorsprungs durch Innovation"genießt branchenweites Ansehen. Neben seiner Auszeichnung als "TopDeveloper" auf Google Play hat sich TouchPal beim GSMA Global MobileInnovation Award des MWC 2009 als erstes asiatisches Unternehmen denTitel "Global Champion" geholt.TouchPal wird neben BoomText noch ein weiteres Produktpräsentieren -- BiBi, eine App, die Ihr Handy in einEchtzeit-Walkie-Talkie verwandelt. BiBi ist für all diejenigengedacht, die das andauernde Annehmen von Telefonanrufen als zuumständlich empfinden, aber Instant-Messaging als ungeeignet fürNotfälle betrachten, weil man unter Umständen nicht sofort Antwortbekommt. Sprach-Emoticons und ein Chat-Ball auf dem Desktop sorgenfür gute Laune beim Chatten.Welchen Spaß können Sie mit BoomText und BiBi haben? Sie können esschon bald selbst herausfinden.Informationen zu TouchPalTouchPal wurde 2008 gegründet und entwickelt Software, um dieBenutzerfreundlichkeit von Mobilgeräten zu verbessern. TouchPal®Keyboard eines seiner Hauptprodukte mit weltweit über 600 MillionenNutzern in 175 Ländern. Das Unternehmen hat mit vielenmultinationalen Handyherstellern wie Huawei, ZTE, Alcatel, SonyMobile und HTC eine strategische Zusammenarbeit aufgebaut.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite vonTouchPal unter www.touchpal.com oder folgen Sie der Facebook-Seitevon TouchPal unter @TouchPal.Keyboard.Pressekontakt:Mina LuoTel.: +86-188-1735-0907E-Mail: miner.luo@cootek.netOriginal-Content von: TouchPal, übermittelt durch news aktuell