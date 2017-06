Totgeschlagene Ferkel: Versteckte Kameras dokumentieren massive Gesetzesverstöße in Ferkelzuchtbetrieb - Deutsches Tierschutzbüro erstattet Strafanzeige - MORGEN Pressetermin am Zuchtbetrieb in Zeven

Zeven bei Bremen (ots) - Über 6 Monate wurden die Vorgänge einesFerkelzuchtbetriebs in Zeven (bei Bremen) von Tierrechtlerndokumentiert. In dieser Zeit ist über 100 Std. Videomaterialentstanden. Immer wieder schlichen sich die Aktivisten nachts in dieAnlage, in der ca. 2.500 Zuchtsauen gehalten werden. Sieinstallierten versteckte Kameras und konnten so die grausamenPraktiken dokumentieren. "Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass ganzoffensichtlich kranke Ferkel nicht tierärztlich versorgt worden sind,sondern einfach so lange auf den Boden geschlagen wurden, bis sievermeintlich tot waren. Diese gesetzeswidrige Praktik führte offenbardazu, dass ein Tier überlebte und anschließend wohl qualvoll imMülleimer verendete", so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender desDeutschen Tierschutzbüros.Hinzu kommt, dass die Spaltenböden an einigen Stellen zu großsind, mit der Folge, dass Ferkel in die Spalten fallen und qualvollsterben. Ganz offensichtlich wird dieser "Verlust" vom Betreiber derAnlage mit einkalkuliert, denn die zu großen Spalten finden sichüberall in dem Betrieb.Aber auch die Sauenhaltung im so genannten Kastenstand verstößtgegen die Tierschutz-Nutztierverordnung. Dort heißt es, dass derKastenstand so breit sein muss, wie das Tier hoch ist, damit sich dieSau ungehindert hinlegen kann. Bei dem dokumentierten Betrieb imniedersächsischen Zeven unterschritten, die von den Tierrechtlerngeprüften Kastenstände diese Vorgabe. Teilweise stand den Tieren 20 %weniger Platz zur Verfügung, als ihnen gesetzlich eigentlich zusteht."In diesen Käfigen können sich die armen Schweine noch nicht einmalumdrehen, das ist die reinste Tierquälerei", kritisiert Peifer.Das Deutsche Tierschutzbüro möchte mit der Veröffentlichung desBildmaterials auch dazu beitragen, dass erneut über die Probleme inder Massentierhaltung und Tierzucht diskutiert wird. "Immer wiederdecken wir und andere Organisationen Missstände bei der Tierhaltungauf, es sind keine Einzelfälle, sondern die Tierquälerei istsystematisch", so Peifer, der schon hunderte von Mastanlagen voninnen gesehen hat.Dem Verbraucher rät der Verein, auf tierische Produkte zuverzichten "Wer dieses System von Tod, Ausbeutung und Tierquälereinicht unterstützen möchte, der sollte auf pflanzliche Alternativenausweichen", so Peifer.Das Deutsche Tierschutzbüro hat Strafanzeige gegen den Betreiberder Zuchtanlage sowie gegen eine Mitarbeiterin des Betriebs gestellt.Der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die gesamte Recherche mitallen Dokumenten und über 100 Stunden Videomaterial überreicht. "LautTierschutzgesetz § 17 bzw. § 18 müssen Täter mit einerFreiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe vonbis zu 25.000 Euro rechnen", so Peifer abschließend.RTL SternTV wird heute Abend ab 22.15 Uhr erstmals über den Fallberichten. Zur gleichen Zeit finden Sie weitere Informationen unterhttps://www.tierschutzbuero.de/geborenumzusterbenAktion:Wann: MORGEN, Donnerstag 08.06.2017 - 11:30 UhrWo: Schweinezucht Hollenhof, Rotenburger Straße 50, 27404 ZevenOrtsteil Brüttendorf (Niedersachsen, bei Bremen)Was: Aktivisten sperren den Tatort (die Zuchtanlage) mit Polizeibandsymbolisch ab. Ermittler in weißen Schutzanzügen sichern die Beweise,Blutspuren und tote Ferkel auf dem Boden. Zudem werden auf Bannernund Plakaten Fotos aus dem Zuchtbetrieb gezeigt.Ansprechpartner: Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender DeutschesTierschutzbüro, Tel.: 0171-4841004Um Anmeldung bei der Aktion wird gebeten.Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Mobil 0171-4841004 (jan.peifer@tierschutzbuero.de.Original-Content von: Deutsches Tierschutzb?ro e.V., übermittelt durch news aktuell