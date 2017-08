Totgesagte leben länger - Flughafen Lübeck feiert 100. Geburtstag

LÜBECK (dpa-AFX) - Schon mehrfach stand der Lübecker Flughafen in den vergangenen Jahren kurz vor dem Absturz.



Doch immer wieder kam die Rettung in letzter Minute. Jetzt feiert der Regionalflughafen Lübeck-Blankensee seinen 100. Geburtstag mit einem Flughafenfest am 2. und 3. September. Neben einer Ausstellung zur Geschichte Blankensees, historischen Luftfahrzeugen und Rundflügen sollen an dem Wochenende auch erste Ausblicke gegeben werden. Man werde Entwürfe für ein neues Terminalgebäude vorstellen, sagte Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel.

"Wir wollen weg vom Image eines Flughafens der Low-Cost-Airlines und dazu gehört auch ein attraktives Abfertigungsgebäude", sagte Friedel. Die Pläne sähen eine modulare Bauweise vor, zunächst sollen zwei Module verwirklicht werden, die für die Abfertigung von bis zu 600 000 Fluggästen ausgelegt seien, sagte er. Mit einem Baubeginn wird 2018 gerechnet.

Seit Juli 2016 gehört der Flughafen dem Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker. Er rettete den Airport buchstäblich in letzter Minute, nachdem der Chinesen Cheng Yongqiang als zweiter Investor nach nur einem Jahr abgesprungen war und den Flughafen in die Insolvenz getrieben hatte. Dessen Vorgänger, der ägyptische Geschäftsmann Mohamad Rady Amar, war 2014 nach einem ebenfalls nur kurzen Gastspiel untergetaucht.

Derzeit starten und landen in Lübeck nur kleinere Geschäftsflugzeuge und Sportflieger. "Doch wir wollen unbedingt wieder Linienflugbetrieb etablieren", sagte Stefanie Eggers, Pressesprecherin der Stöcker Flughafen GmbH & Co. KG, wie die Betriebsgesellschaft seit einem Jahr heißt. Es dauere aber seine Zeit, den Betrieb wieder hochzufahren.

Auch das seit 2014 ruhende Verfahren beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig um den Ausbau des Flughafens soll noch in diesem Jahr wieder aufgenommen werden. "Der neue Flughafenbetreiber hat die Beiladung beantragt, der zuständige Senat wird demnächst über den Antrag beraten", sagte die Pressesprecherin des OVG, Christine Nordmann. Friedel sagte: "Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einer mündlichen Verhandlung."

Die Nachbargemeinde Gemeinde Groß Grönau klagt seit 2009 gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenausbau. Einen Verhandlungstermin gab es bislang nicht.

Beim Flughafenfest am 2. und 3. September wird es hauptsächlich um die Geschichte des Flughafens gehen, der 1917 vom Militär gegründet wurde. Die am Flughafen beheimateten Luftsportvereine werden ebenso vertreten sein./ems/DP/he