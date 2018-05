Toter Winkel: Unfallrisiko beim Abbiegen / TÜV Rheinland: Schulterblick ist vorgeschrieben / Technische Hilfe für Lkw und Bus noch nicht ausgereift

Köln (ots) - Trotz Schulterblick und Beobachtung der Seitenspiegelwerden an Kreuzungen und Ampeln immer wieder Zweiradfahrer oderFußgänger von Pkw-, Bus- oder Lkw-Fahrern übersehen. Grund ist dertote Winkel, der sich durch die Ausrichtung der Spiegel und dieBauart ergibt - je größer das Fahrzeug, desto größer ist meist dertote Winkel. Vor allem Zweiradfahrer postieren sich an roten Ampelnauch neben anderen Verkehrsteilnehmern oder versuchen, sich an ihnenbis zur Haltelinie vorbeizuschieben. Doch gerade bei großenFahrzeugen sollte darauf verzichtet werden. Besser ist es, hinterdiesen auf die Grünphase zu warten - auch wenn es die Verkehrsführungerlaubt, neben den Fahrzeugen zu stehen. "Auf sein Recht zu pochenist manchmal nicht sinnvoll", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Experte beiTÜV Rheinland. "Im Krankenhaus lindert das Wissen, regelkonformgehandelt zu haben, den Schmerz nicht."Fußgänger haben immer VorrangGenerell haben Fußgänger vor einem abbiegenden Fahrzeug immerVorrang. Gleiches gilt für Radfahrer auf parallel zur Fahrbahnverlaufenden Radwegen. Dementsprechend bedacht und umsichtig sollteder Abbiegende vor und während des Vorgangs handeln - einSchulterblick ist dabei vorgeschrieben. "Beim Abbiegen zeigt sicheinmal mehr, dass Verkehr ein Miteinander ist. Wenn alle diesenGrundsatz beherzigen würden, gäbe es weit weniger Unfälle auf unserenStraßen", sagt Mißbach.Technische Assistenten für PkwWährend moderne Pkw bereits mit Totewinkelassistenten ausgestattetsind, die mithilfe von Infrarot oder Ultraschall Personen undFahrzeuge erkennen und den Fahrer warnen, gibt es diese Hilfsmittelbei Bus und Lkw noch nicht. Grund dafür sind die Ausmaße dieserFahrzeuge, für die bislang keine technischen Lösungen gefundenwurden. Zwar verkleinern die heutigen Spiegelkonstruktionen den totenWinkel, verhindern ihn aber nicht.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell