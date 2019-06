"Die Toten von Salzburg": ZDF zeigt neuen Krimi "Mordwasser" (FOTO)

Mainz (ots) -Neuer Fall für ein ungleiches Kommissars-Duo: Am Mittwoch, 26.Juni 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den vierten Film der Reihe "DieToten von Salzburg". In der Episode mit dem Titel "Mordwasser" gibtein Leichenfund im heißen Quellwasser des Kurorts Bad Gastein demösterreichischen Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) Rätselauf. Unter den Verdächtigen: eine deutsche SEK-Beamtin.Hauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz) soll darauf achten, dass dieÖsterreicher nicht einseitig gegen die junge Frau ermitteln.Palfinger und seine Assistentin Irene Russmeyer (Fanny Krausz)können sich diesmal weder auf ihre Erfahrung noch auf altbewährteGerichtsmedizin stützen: Das Opfer wurde in einem Quellwasser-Schachtrichtiggehend "gesotten". Wichtige Spuren und Hinweise auf denTodeszeitpunkt sind dadurch kaum mehr zu finden.Bei dem Toten handelt es sich um Gregor Torbeck, den Sohn desungeliebten Baulöwen Jan Torbeck (Christian Redl), der die gesamteAltstadt rund um den Wasserfall aufkauft, aber nichts reinvestiert.Neben der hauptverdächtigen SEK-Frau Rebecca Quast (SophiePfennigstorf) hat Hubert Mur bald einen weiteren Verdächtigen imVisier: den Nachtclub-Betreiber Agrin Dibra (Stipe Erceg). DieErmittler tasten sich an ein Phantom heran und erkennen, dass derTäter einen zweiten Mord plant.Im Ensemble- und Episoden-Cast spielen Erwin Steinhauer, SimonHatzl, Anna Unterberger, Sonja Romei, Nikolaus Barton, HelmutBohatsch und andere.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dietotenvonsalzburghttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell