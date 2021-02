Tote und Vermisste nach Einsturz von Goldmine in Indonesien

JAKARTA (dpa-AFX) - Beim Einsturz einer illegalen Goldmine sind in Indonesien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.



Weitere Bergarbeiter würden noch vermisst, sagte der Chef der lokalen Rettungskräfte, Haris Supriadi, am Donnerstag. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Parigi Moutong auf der Insel Sulawesi. Tödliche Unglücke in illegalen Gruben sind häufig in dem südostasiatischen Land./apa/cfn/DP/zb

