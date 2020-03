Totalitärer Probst übernimmt Merkels Demokratieverständnis!

Stuttgart (ots) - Der religionspolitische Sprecher Daniel Rottmann MdL hat denPropst von St. Peter und Paul Potsdam, Arnd Franke, für sein undemokratischesWahlverständnis scharf kritisiert. Franke hatte den Berliner Erzbischof HeinerKoch um Auflösung des Pfarrgemeinderats nebst Neuwahl gebeten, weil einer derGewählten zugleich Schatzmeister der Jungen Alternative (JA) Brandenburg ist.Bistumssprecher Stefan Förner betonte zwar auf Kirche+Leben, dass dieMitgliedschaft in der AfD allein kein Kriterium für den Ausschluss aus Gremieneiner katholischen Gemeinde darstelle: "Es ist aber eindeutig, dassantisemitische, menschenverachtende und rechts- wie linksextreme Positionen,Haltungen und Äußerungen keinen Platz in einer katholischen Gemeinde haben."Damit wird nicht nur einem Menschen ohne jeden Beleg unterstellt, angesichtseiner Parteimitgliedschaft automatisch antisemitisch, menschenverachtend undrechtsextrem zu sein - obwohl das aus keinem Programm der AfD herausgelesenwerden kann. Damit ist vor allem Angela Merkels Demokratieverständnis, wonachWahlen beliebig oft wiederholt werden können, wenn der Gewählte unpassendscheint, auch in der Kirche angekommen, empört sich Rottmann. Der in Wahlenzutage tretende Volkswille kann aber nicht willkürlich rückgängig gemacht werden- das ist totalitär! Im Übrigen besagt das Gebot der Nächstenliebe "Liebet EureFeinde". Christus aß auch mit den Zöllnern und vergab denen, die ihn ans Kreuzgeschlagen haben. Diese Religiosität geht der Pastorentochter Merkel völlig ab -offenbar hat sie sie nie besessen. Der Vorgang zeigt, wie sich die Maßstäbeunseres Gemeinwesens inzwischen verschoben haben. Ich erwarte von Bischof Koch,den Pfarrgemeinderat nicht aufzulösen!Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergDr. Thomas Hartung; PressesprecherKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartthomas.hartung@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4543296OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell