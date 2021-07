Totalenergies kündigt Aktienrückkauf an

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Totalenergies will einen Teil der Einnahmen aus dem Höhenflug des Ölpreises in den Rückkauf von Aktien stecken.



40 Prozent des zusätzlichen Zahlungsmittelzuflusses, der aus Ölpreisen über 60 US-Dollar pro Barrel erzielt wird, soll dafür genutzt werden, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Zuletzt lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent deutlich über der Marke von 70 Dollar./zb/jha/