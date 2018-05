Total will Milliardenprojekt stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Das französische Öl- und Gasunternehmen Total will ein geplantes Milliardenprojekt in Iran stoppen. Hintergrund sei die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump, wie das Handelsblatt berichtet. Eigentlich wollte der Öl-Multi in den nächsten Jahren rund 4,8 Milliarden Dollar in die Erweiterung des Gasfelds South Pars investieren.

Vertrag erst 2017 unterzeichnet

Der bislang größte Deal zwischen einem ausländischen Unternehmen und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.