Total verdient operativ weniger

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Total SA hat im ersten Quartal unter anderem wegen der zum Jahresauftakt noch niedrigeren Öl- und Gaspreise operativ weniger verdient.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um vier Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,5 Mrd Euro) gefallen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Ein Grund für den Gewinnrückgang waren im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Öl- und Gaspreis. Die Produktion zog dagegen an. Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für die geplante Produktion, Investitionen und Sparziel in diesem Jahr./zb/jha