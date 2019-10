Total übertrifft Gewinnerwartungen und steigert Produktion

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

PARIS (dpa-AFX) - Der unter niedrigen Öl- und Gaspreisen leidende französische Ölkonzern Total SA hat die Gewinnerwartungen von Analysten im dritten Geschäftsquartal dank Einsparungen und einer höheren Produktion übertroffen.



Im Zeitraum Juli bis September ging der um Sondereffekte bereinigten Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel auf 3,02 Milliarden US-Dollar zurück, wie der Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Rückgang gerechnet. Das Unternehmen erklärte gleichzeitig, bei seinem Aktienrückkauf in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf gutem Weg zu sein. Im Rahmen eines bereits seit Jahren laufenden Sparkurses erhofft sich Total in diesem Jahr Einsparungen von über einer halben Milliarde Dollar./kro/stk