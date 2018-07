Total angebracht - Freitag, der 13. Juli ist bundesweiter Rauchmeldertag (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag: Rauchmelder retten Leben und deshalb sindsie inzwischen in ganz Deutschland Pflicht - zumindest in Neu- undUmbauten. Für alle anderen Gebäude dagegen gelten in denBundesländern teilweise immer noch unterschiedliche Übergangsfristen.Mehr dazu und mit welchen Rauchmeldern Sie sich und Ihre Familie ambesten schützen, verrät Ihnen (zum bundesweiten Rauchmeldertag amFreitag, dem 13. Juli) Helke Michael.Sprecherin: Wer sich und seine Familie schützen will, sollte aufjeden Fall hochwertige und mit einem "Q" gekennzeichnete Rauchmelderzu Hause anbringen.O-Ton 1 (Florian Lauw, 17 Sek.): "Solche Rauchmelder sind voneinem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert und wurden einererweiterten Qualitätsprüfung unterzogen. Sie sind auch für denLangzeiteinsatz besonders geeignet. Das bestätigt übrigens auch dieStiftung Warentest, die die mit 'Q' gekennzeichneten Rauchmelderbesonders empfiehlt."Sprecherin: Sagt der Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS underklärt:O-Ton 2 (Florian Lauw, 24 Sek.): "So ein Lebensretter muss nichtteuer sein, den gibt's schon ab rund 20 Euro. Die Stiftung Warentesthat vor kurzem erst 19 Rauchmelder mit Lithium-Langzeitbatteriegetestet und am Ende dreimal die Bestnote 'gut' vergeben - unteranderem auch an unseren ABUS Mini-Rauchmelder. Der ist mit nur siebenZentimetern Durchmesser deutlich kleiner und unauffälliger als vieleandere getestete Produkte, erreicht aber Bestwerte bei Leistung undQualität."Sprecherin: Grundsätzlich gehören Rauchmelder in alle Schlafräume,Kinderzimmer und Flure - und zwar in die Mitte der Zimmerdecke.O-Ton 3 (Florian Lauw, 15 Sek.): "Denn der Rauch steigt jabekanntlich nach oben. Ab 60 Quadratmeter großen Räumen empfiehlt essich zudem, mindestens zwei Rauchmelder zu installieren. Mit dem ABUSMini-Rauchmelder geht das sogar ohne Bohren - schnell und bequem miteinem optionalen Magnet-Klebepad."Sprecherin: Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann sichheutzutage sogar schon unterwegs einen Rauchmelder-Alarm aufs Handyschicken lassen.O-Ton 4 (Florian Lauw, 27 Sek.): "Die Fernmeldung funktioniert,wenn man Rauchmelder und Alarmanlage koppelt. Bei ABUS bieten wirdiese Kombination etwa mit der professionell zu installierendenSecvest Funkalarmanlage oder der Smartvest Funkalarmanlage zumSelbsteinbau. Bei beiden Modellen kann man Rauchmelder integrierenund unterwegs einen Alarm erhalten. Die Smartvest Alarmanlage zumSelbsteinbau ist übrigens aktueller Testsieger der Stiftung Warentestund bietet neben Feuer- auch umfangreichen Schutz vor Einbrechern undWasserschäden."Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Die meisten Brandopfer werdenimmer noch im Schlaf überrascht. Wer also bisher noch keineRauchmelder installiert hat, sollte vielleicht mal in Ruhe darübernachdenken, sich und seine Familie in Zukunft besser zu schützen.Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter Abus.com.