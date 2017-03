Total War(TM): WARHAMMER®II angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

London (ots/PRNewswire) -SEGA® Europe Ltd. kündigte heute die Fortsetzung der erfolgreichenTrilogie von Total War(TM): WARHAMMER® an. Total War(TM):WARHAMMER®II ist die zweite Veröffentlichung aus einerkontinuierlichen Partnerschaft zwischen dem weltweit anerkanntenEntwickler Creative Assembly(TM) und Games Workshop®, dem Erschafferdes weltbekannten Tabletop-Kriegsspiels Warhammer® Fantasy Battlesund der dazugehörigen Miniaturen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/de/8073051-total-war-warhammer-ii-announced/Total War(TM): WARHAMMER®II versetzt Spieler auf diegeheimnisumwitterten Kontinente im fernen Westen der Alten Welt. DasSpiel umfasst vier neue klassische Völker aus der Warhammer FantasyBattles-Welt: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eineweitere, noch geheime vierte Rasse. Spieler messen sich aufverzauberten Inseln, im tristen Hinterland, auf gefährlichemMoorterrain und in bedrohlichen Dschungeln.In einer unvergleichlichen Total War(TM)-Kampagne kämpfen Spielerum die Herrschaft über den kollabierenden Großen Mahlstrom, der seitJahrtausenden über Ulthuan, der Heimat der Elfen, wütet. Mithilfeeiner Reihe von arkanen Ritualen obliegt es nun jedem Volk, je nachpolitischer Motivation den Mahlstrom zu stabilisieren oder zuzerrütten - ein Wettstreit, der in einem verheerenden Endspielgipfelt. In diesem Kampf geht es nicht mehr allein um territorialeEroberung... Jetzt streiten die Parteien um die ultimative Kontrolleund somit um das Schicksal der gesamten Welt!Total War(TM): WARHAMMER®II bietet mit dieser epischen neuenKampagne Hunderte von Stunden immersiven Spielvergnügens. Ferner wirdkurz nach Erscheinen eine riesige, kombinierte Kampagnenkarte mitRegionen der Alten und der Neuen Welt gratis für alle Spielerverfügbar sein, die Total War: WARHAMMER I und II gekauft haben."Total War(TM): WARHAMMER II ist die nächste Folge unsererTrilogie und unsere Vision für die faszinierendsteFantasy-Strategiespielserie auf dem Markt", so Ian Roxburgh,amtierender Game Director. "Der Erfolg der ersten Folge hat unsereAmbitionen beflügelt; in der Fortsetzung bieten wir Besitzern beiderSpiele neben einer packenden Kampagne auch eine zusätzlichekombinierte Kampagne, die im Umfang bislang unübertroffen ist.""Wir freuen uns auf das Erscheinen der Fortsetzung zumErfolgstitel des vergangenen Jahres, Total War(TM): Warhammer®,später in diesem Jahr", verriet Jon Gillard, Head of Licensing beiGames Workshop. "SEGA und The Creative Assembly verblüffen uns wiedereinmal mit untrüglichem Geschick, das Warhammer FantasyBattles-Universum in all seiner Glorie zu präsentieren, mit Völkern,die in diesem Umfang noch nie in einem Videospiel umgesetzt wurden.Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit ihnen in diesem nächstenAbenteuer der Serie."Total War(TM): WARHAMMER® II erscheint 2017 für PC. Den Trailerzur Ankündigung finden Sie hierhttps://www.youtube.com/watch?v=SWoVA0G3Ln8 .Aktuelle Informationen rund um diesen Titel und andere in derEntwicklung befindliche Total War(TM)-Spiele erhalten Sie unterhttp://www.totalwar.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook(https://www.facebook.com/TotalWar) und Twitter(https://twitter.com/totalwar). Abonnieren Sie den TotalWar(TM)-YouTube-Kanal(https://www.youtube.com/user/thecreativeassembly), um Spielvideosanzuschauen und aktuelle Nachrichten rund um die Serie zu erhalten.Redaktioneller Hinweis:Was bietet Total War(TM): WARHAMMER®II?- Innovativer narrativer Kampagnenstil: Im Wettkampf mit den anderenFraktionen versuchen Spieler, den Großen Mahlstrom entweder zustabilisieren oder zu zerstören, und gleichzeitig ihre Rivalen ebendaran zu hindern.- Spieler erschaffen Imperien und breiten diese aus, entwickelnArmeen und Städte und messen sich in lebhaften Schlachtengewaltigen Ausmaßes im klassischen Total War-Stil.- Diese Kampagne erstreckt sich über vier geheimnisvolle, neueKontinente: - Ulthuan- Naggaroth- Die Südlande- Lustria- Vier neue spielbare Völker, jeweils mit einzigartigerKampagnenmechanik und Armeezusammensetzung aus LegendärenKommandanten, Helden, Zauberwirkern, Truppen, Monstern undBelagerungswaffen: - Hochelfen- Dunkelelfen- Echsenmenschen- Das vierte Volk wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt...- Mehrere spannende, neue Kampagnen- und Schlachtfunktionen, die aufdem Warhammer-Universum basieren.- Zusätzliche kombinierte Kampagnenkarte, die sich über dieTerritorien des ersten und zweiten Teils der Trilogie erstreckt.Spieler können mit jeder Rasse aus beiden gekauften SpielenKampagnen antreten. Die Kombikarte wird kurz nach derVeröffentlichung für alle Spieler verfügbar sein, die beide Titelbesitzen.Über Total War(TM):Die millionenfach verkauften Titel der Total War-Serie gehören zuden beliebtesten Spielen der Industrie und sind nunmehr seit über 15Jahren erfolgreich. Die Serie zeichnet sich durch historischeDetailtreue sowie hervorragende Qualität aus und gilt als eine dererfolgreichsten PC-Spieleserien überhaupt. Die Total War-Serieumfasst neben den Hauptspielen mit historischem Bezug auch kostenloseMobilspiele (Total War Battles(TM): KINGDOM) und PC-Titel (TotalWar(TM): ARENA), zurzeit in der Entwicklung. Jeweils eigeneEntwicklungsteams für diese Spiele sowie Teams für Total War:WARHAMMER und künftige Total War-Titel sind an der Produktentwicklungbeteiligt. Die Total War-Webseite finden Sie unterhttp://www.totalwar.comÜber Creative Assembly:Das 1987 gegründete Unternehmen Creative Assembly ist eines dererfolgreichsten Spielentwicklungsstudios des Vereinigten Königreichs,mit Unternehmenssitzen im heimischen West Sussex sowie in Sofia,Bulgarien. Mit preisgekrönten AAA-Titeln, einschließlich dermillionenfach verkauften Spiele der Total War(TM)-Serie, erweitertCreative Assembly beständig sein beeindruckendes Portfolio ausSpielen und globalen Partnerschaften. Diese umfassen Kooperationenmit Games Workshop für Total War(TM): WARHAMMER®, Wargaming Alliancefür Total War(TM): ARENA, Twentieth Century Fox für Alien: Isolationund 343 Industries und Microsoft für Halo Wars 2. Creative Assemblyerhielt mit seiner kompetenten, über 500 Mitarbeiter starkenBelegschaft bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter kürzlich vonBAFTA, Music+Sound sowie Develop Industry Excellence Awards.http://www.creative-assembly.comÜber Games Workshop®:Die Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) hat ihren Hauptsitz inNottingham, Vereinigtes Königreich, und produziert die bestenFantasy-Miniaturen der Welt. Games Workshop entwickelt, produziert,verkauft und vertreibt seine Palette von Warhammer®- Age of Sigmar®-und Warhammer® 40,000®-Spielen, Miniatursoldaten, Romanen undModellbausätzen durch mehr als 460 eigene Geschäfte (unter den Marken"Games Workshop®" oder "Warhammer®"), den Webshop aufhttp://www.games-workshop.com, sowie unabhängige Einzelhandelskanälein über 50 Ländern in aller Welt. Weitere Informationen zu GamesWorkshop und dazugehörige Marken und Produktpaletten (inklusiveunserer Publishing-Abteilung "Black Library" und unseremMiniaturenstudio "Forge World") finden Sie unterhttp://www.games-workshop.com.© Copyright Games Workshop Limited 2017. Warhammer, the Warhammerlogo, GW, Games Workshop, The Game of Fantasy Battles, thetwin-tailed comet logo, and all associated logos, illustrations,images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons,characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM,and/or © Games Workshop Limited, variably registered around theworld, and used under licence. Über SEGA® Europe Ltd.:SEGA® Europe Ltd. ist der europäische Vertriebsarm von SEGA GamesCo., Ltd., eines weltweiten Marktführers von interaktiven Heim- undanderen Unterhaltungsprodukten mit Hauptsitz im japanischen Tokyo.Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktiveUnterhaltungssoftwareprodukte für eine Reihe von Hardwareplattformen,darunter PC, drahtlose Geräte und Geräte von Nintendo, Microsoft undSony Computer Entertainment Europe. Die Website von SEGA Europefinden Sie unter http://www.sega.co.uk