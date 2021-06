Total Telecom : Les semi-conducteurs chinois connaissent une révolution, passant de la crise à l'autosuffisance pour la production des technologies 28 nm et 14 nm

Londres (ots/PRNewswire) - Total Telecom s'est récemment entretenu avec Hui He, directeur associé et responsable de la recherche sur les semi-conducteurs en Chine chez Omdia, pour discuter de la gravité de la crise actuelle de l'approvisionnement en semi-conducteurs et de la manière dont l'industrie se réoriente pour répondre à la demande accrue. Hui He estime que la Chine peut construire une ligne de production entièrement autonome de puces de 28 nm et 14 nm d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, respectivement.D'après Hui He, Total Telecoms pense que l'explosion de la demande de smartphones reste le principal cas d'utilisation des puces, car les fabricants de smartphones commandent les composants à l'avance, soit 30 % ou 40 % de plus qu'auparavant. Cependant, les fabricants de semi-conducteurs ont du mal à suivre le rythme.En Chine, le gouvernement a contribué à faciliter cette croissance, en offrant des allégements fiscaux et des incitations financières aux entreprises de semi-conducteurs désireuses d'investir. Selon Hui He, les fournisseurs chinois d'équipements et de matériaux se développent de plus en plus rapidement. On estime que la Chine peut construire une chaîne de production entièrement autonome d'ici la fin de l'année. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) est un excellent exemple du type de croissance que connaît actuellement le marché chinois. SMIC dispose d'une capacité de production de masse de 28 nm depuis de nombreuses années et est même passé à 14 nm.D'autre part, de nombreux pays, comme les États-Unis et les pays européens, souhaitent augmenter leur production nationale et réduire leur dépendance à l'égard de la production étrangère. La souveraineté numérique est devenue un sujet brûlant pour les législateurs, qui prévoient qu'une industrie technologique indépendante et compétitive sera au coeur des économies nationales dans les décennies à venir. Hui He suggère qu'un marché est absolument nécessaire si vous produisez des produits. Le marché final se situera au niveau des appareils, tels que les smartphones et les PC, le cloud et l'edge computing, ou l'un des sujets les plus chauds du moment : l'automobile. Cependant, ces dernières années, l'Europe n'est plus le plus gros consommateur de ces composants.Total Telecom estime que les efforts visant à transformer le marché mondial des semi-conducteurs sont clairement en cours, mais, à l'instar de la production de semi-conducteurs elle-même, le déplacement de la portée des marchés internationaux est inévitablement un processus lent et laborieux, dont les résultats restent à voir.À propos de Total TelecomTotal Telecom propose des actualités quotidiennes en ligne avec la possibilité de s'inscrire pour recevoir les titres par e-mail et des analyses mensuelles. Total Telecom organise chaque année les World Communication Awards et les Asia Communication Awards, ainsi qu'une série de conférences et de possibilités de réseautage, notamment Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Gigabit Access, Connected Britain et Connected Germany. Pour en savoir plus, consultez le site www.totaltele.comPressekontakt:James Llewellynjames.llewellyn@totaltele.com44-(0)-20-7092-1048Original-Content von: Total Telecom, übermittelt durch news aktuell