Total System Services: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie Total System Services stehen per 06.08.2019, 08:25 Uhr 124.03 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Total System Services zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Die Aussichten für Total System Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Total System Services-Aktie ein Durchschnitt von 103,61 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 124,07 USD (+19,75 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (130,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Total System Services-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Total System Services erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Total System Services-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Total System Services aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (120 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 124,07 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Total System Services eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Total System Services investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.