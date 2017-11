Total S.A.: Quartalszahlen im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Liebe Leser,

die drei größten Öl- und Gasproduzenten Total S.A., ExxonMobil sowie Royal Dutch Shell konnten per drittes Quartal bei den Ergebnissen überzeugen. Total S.A. gab am 27. Oktober die Ergebnisse bekannt. Netto verdiente das Unternehmen mit 2,7 Mrd. US-Dollar 29 % mehr als im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten gab es damit einen Anstieg von 31 % auf 7,7 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag in diesem Zeitraum bei 3,02 US-Dollar. Der operative Cash-Flow stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 24 % auf 15,2 Mrd. US-Dollar.

Operativ starke Ergebnisse

Auch operativ konnte das Unternehmen überzeugen. Per drittes Quartal betrug der operative Cash-Flow 5,2 Mrd. US-Dollar. Das EBITDA stieg insgesamt um 27 %. Nach Segmenten aufgeteilt verzeichnete das Exploration & Production Segment per Q3 2017 einen Anstieg von 84 %, das Segment Gas, Renewables & Power erlitt jedoch einen Rückgang von 49 %. Die Segmente Refining & Chemicals sowie Marketing & Services verzeichneten jeweils Anstiege von 11 % und 14 %.

Upstream-Geschäft dank höherer Produktion und Preisen mit deutlichen Anstiegen

Die Produktion von Rohstoffen lag bei 2,581 Mio. Barrel Öl-Äquivalente pro Tag. Ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten stieg die Produktion um 4 %. Für die positive Entwicklung beim operativen Ergebnis waren eine erhöhte Produktion, steigende Rohstoffpreise sowie Kostenreduktionen verantwortlich. Das Gas, Renewables & Power Segment verzeichnete einen Rückgang, hauptsächlich aufgrund rückläufiger Umsätze im Solar-Geschäft. Das Segment Refining & Chemicals verzeichnete zwar aufgrund von Wartungsarbeiten und Schließungen infolge der Hurrikans eine niedrigere Verarbeitungsmenge, allerdings stiegen die Raffinerie-Margen ebenso an. Die geringere Produktion von Raffinerieprodukten konnte durch höhere Preise kompensiert werden.

