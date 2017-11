Total SA ist mit den Übernahmen noch nicht fertig

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Total (WKN:850727) hatte in letzter Zeit viel zu tun. Zusätzlich zu den Plänen zur Kostensenkung und Verbesserung der Rentabilität hat das Management mehrere Vereinbarungen getroffen, die die Produktion deutlich steigern und die besten Renditen des Unternehmens möglicherweise verbessern werden.

Selbst nach all diesen Maßnahmen und Geschäften deuten die Kommentare darauf hin, dass das Unternehmen bei weitem noch nicht genug davon hat, neue Vermögenswerte zu kaufen. Werfen wir einen Blick darauf, was im letzten Quartal geschehen ist und was wir in naher Zukunft von Total erwarten können.

Die Zahlen

Kennzahl Q3 2017 Q2 2017 Q3 2016 Umsatz 43,04 Mrd. USD 39,91 Mrd. USD 374 Mrd. USD Reingewinn 2,76 Mrd. USD 2,03 Mrd. USD 1,98 Mrd. USD Gewinn pro Aktie 1,06 USD 0,79 USD 0,79 USD Operativer Cashflow 4,36 Mrd. USD 4,64 Mrd. USD 4.74 Mrd. USD

Datenquelle: Quartalsbericht.

Total war in den letzten Jahren ein Lichtblick unter den großen Ölkonzernen, und dieser Trend setzte sich auch im vergangenen Quartal fort, als das Unternehmen einen weiteren beeindruckenden Gewinnzuwachs verzeichnete. Höhere Produktionsraten und Rohstoffpreise, ein verbessertes Raffinerieumfeld und eine zunehmende Präsenz im Einzelhandel führten in diesem Quartal zu einer nahezu zweistelligen Rendite bei Öl im Bereich von 50 US-Dollar pro Barrel, dem besten Preisniveau seiner Art.

In diesem Quartal war der Rückgang des Cashflows die einzige Entwicklung, die nicht in dieses Bild passt. Diese Zahl schließt eine Erhöhung des Arbeitskapitals um 1 Milliarde US-Dollar ein. Bereinigt um das Arbeitskapital betrug der operative Cashflow von Total deutlich mehr als 5 Milliarden US-Dollar.





Die Highlights

Die Gesamtproduktion erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6 % auf 2,58 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag. Es gab kein bestimmtes Projekt, das auf den Zugewinn zurückgeführt werden konnte, aber es gab ein Produktionserhöhung bei mehreren bestehenden Projekten und Zugänge aus Investitionen in Qatar und dem Barnett-Schiefer in den USA.

Wie das Management im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mitteilte, ging Total mit einigen Geschäftsabschlüssen in die Offensive. Der größte dieser Geschäfte war der Erwerb der Öl- und Gassparte von Maersk für 7,5 Milliarden US-Dollar, der 160.000 Barrel Öläquivalente pro Tag hinzufügen wird und eine Cashflow-Kostendeckung von unter 30 US-Dollar pro Barrel erwarten lässt.

für 7,5 Milliarden US-Dollar, der 160.000 Barrel Öläquivalente pro Tag hinzufügen wird und eine Cashflow-Kostendeckung von unter 30 US-Dollar pro Barrel erwarten lässt. Total unterzeichnete auch eine Vereinbarung mit Chevron (WKN:852552), um sich an sieben potenziellen Projekten im Golf von Mexiko zu beteiligen, die derzeit geprüft werden. Total hat das Recht, an diesen Entwicklungsprojekten mit 25-40 % zu partizipieren.

(WKN:852552), um sich an sieben potenziellen Projekten im Golf von Mexiko zu beteiligen, die derzeit geprüft werden. Total hat das Recht, an diesen Entwicklungsprojekten mit 25-40 % zu partizipieren. Darüber hinaus steigt das Unternehmen in den mexikanischen Markt ein, indem es 250 Einzelhandelsfilialen in der Region Mexiko-Stadt in die Marke Total umbenennt.

Dank einiger Quartale mit robusten Cashflows konnte Total einen Teil seiner Schuldenlast zurückzahlen und der Bilanz sogar noch mehr Liquidität zufließen lassen. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Nettoverschuldungsgrad von 15,2 %. Es wird erwartet, dass sich die Schulden erhöhen, sobald der Vertrag mit Maersk abgeschlossen sein wird, da das Unternehmen Schulden in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar von Maersk übernimmt.

Was das Management zu sagen hatte

Im letzten Quartal hatte der CEO von Total, Patrick Pouyanne, angedeutet, dass das Unternehmen eine aggressivere Rolle auf dem Markt für Fusionen und Übernahmen spielen würde. Selbst nach all den Übernahmen der letzten Quartale, legen seine Aussagen für das Quartal nahe, dass das Management noch mehr Übernahmen tätigen möchte.

Mit einem operativen Cashflow von 15 Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten 2017 und einem Anstieg von 3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, stärkt Total seine Bilanz weiter und weist einen Nettoverschuldungsgrad von weniger als 20 % aus. Dies ermöglicht die Umsetzung der Strategie für profitables Wachstum unter Ausnutzung des günstigen Kostenumfeldes, insbesondere durch neue Projekte mit hoher Rendite.



Foolishes Fazit

Es dauert in der Regel lange, bis sich ein Unternehmen der Größe von Total auf einen sich schnell verändernden Markt eingestellt hat. Selbst bei niedrigeren Ölpreisen konnte das Unternehmen seine Gesamtverschuldung senken und deutlich aggressiver auftreten als die Mitbewerber.

Das Ergebnis des abgelaufenen Quartals bezieht die jüngsten Übernahmen noch nicht mit ein. Mit South Pars, Al-Shaheen und Maersk Assets, die im kommenden Quartal erwartet werden, können wir mit einem noch besseren Ergebnis rechnen.

Dieser Artikel wurde von Tyler Crowe auf Englisch verfasst und am 30.10.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.