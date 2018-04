Total SA: Charttechnischer Ausbruch und Erwartungen an die Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Die Total-Aktie ist in dieser Woche mit Karacho über die langfristige Trendlinie ausgebrochen, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Nächstes charttechnische Kursziel könnte im Bereich bei 55 Euro je Aktie liegen. Möglich wäre jedoch auch zunächst ein Retest der überwundenen Trendlinie in den nächsten Wochen. Abhängen würde das wahrscheinlich von der Entwicklung des Ölpreises. In dieser Woche wird Total SA zudem die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.