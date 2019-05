Total: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Total weist am 17.05.2019, 00:55 Uhr einen Kurs von 48,56 EUR an der Börse EN Paris auf. Das Unternehmen wird unter "Integriertes Öl und Gas" geführt.

Unsere Analysten haben Total nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Total gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,59 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 136,31 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Total-Aktie ein Durchschnitt von 50,46 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,73 EUR (-5,41 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 49,69 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,94 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Total ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Total erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Total als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Total aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 47,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 47,73 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".