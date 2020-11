Total: Kleine Gegenbewegung nach den Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Auf die in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen haben die Anleger freundlich reagiert. Sie ließen die Total-Aktie wieder ansteigen, sodass der Kurs am Freitag mit einem Plus von 2,75 Prozent und einem Wochenschlusskurs von 25,82 Euro aus dem Handel gehen konnte.

Nachhaltig entspannt hat sich die Situation durch diesen Anstieg jedoch noch nicht. Weiterhin ungebrochen ist der steile Abwärtstrend, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



