Total: Gelingt der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Die Total-Aktie schloss ihren Ende Oktober begonnenen Anstieg am 25. November mit einem neuen Hoch bei 38,71 Euro ab. Anschließend entwickelte sich eine Korrektur. In ihrem Verlauf fiel der Kurs zweimal auf den 50-Tagedurchschnitt zurück. Es gelang den Bullen jedoch in beiden Fällen, den gleitenden Durchschnitt zu behaupten.

So konnte die Aktie im Anschluss an das Tief vom 4. Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung