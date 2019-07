Total Energy Services: Tut sie es noch ein Mal?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Am 16.07.2019, 08:22 Uhr notiert die Aktie Total Energy Services an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 7.97 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,88 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 87.61. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Total Energy Services auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Total Energy Services als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Total Energy Services vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,5 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 56,45 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 7,99 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Total Energy Services hat mit einer Dividendenrendite von 3,06 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.18%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche beträgt -2.12. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Total Energy Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.