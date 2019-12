Total Energy Services: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Für die Aktie Total Energy Services stehen per 25.12.2019, 19:14 Uhr 6.11 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Total Energy Services zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Die Aussichten für Total Energy Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Total Energy Services 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Total Energy Services vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 6,12 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 6,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 6,5 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Total Energy Services in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Total Energy Services haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Total Energy Services bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Total Energy Services damit 31,19 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt -1,96 Prozent. Total Energy Services liegt aktuell 31,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".