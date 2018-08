Total Energy Services: Kam das wirklich unerwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Am 23.08.2018 ging die Aktie Total Energy Services an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 11,6 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Total Energy Services auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Total Energy Services. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Total Energy Services zahlt die Börse 35,31 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,41. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Total Energy Services hat mit einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche beträgt -2,96. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Total Energy Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.