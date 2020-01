Total Aktie: Das hört sich gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Das sieht ja nach einem guten Timing aus bei Total. Ende Dezember hatte der Öl-Riese mitgeteilt, sich weiter in der Region Guyana-Surinam engagieren zu wollen. Deshalb habe man einen 50%igen Anteil am sogenannte „Block 58“ vor der Küste von Surinam von Apache Corporation erworben. Es geht da um ein Gebiet, in dem Ölvorkommen vermutet werden. Total werde seine Expertise für Tiefsee-Exploration ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung